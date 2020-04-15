川普才說不給WHO錢　陸外交部馬上「挺譚」：已捐2000萬美元！

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普14日宣布美國將停止資助世界衛生組織（WHO），金額可能高達上億美元。對於空出來的資金缺口，大陸外交部發言人趙立堅指出，中方已經向世衛組織捐款2000萬美元（約6億元新台幣），並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅15日主持大陸外交部例行記者會，有外媒記者提問，美方已宣布將停止資助世衛組織，中方是否準備提供更多資金以填補資金缺口？

趙立堅回應，中方一貫支持世衛組織在國際抗擊疫情方面發揮領導作用，「中方已經向世衛組織捐款2000萬美元，並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。」

趙立堅還說，中方對美方宣布暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮著不可替代的作用。

趙立堅強調，尤其是新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）秘書長帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。

趙立堅提到，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

趙立堅還說，他們敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，「中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。」

▼世界衛生組織秘書長譚德塞在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手合照。（圖／路透社）

