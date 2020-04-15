影／川普火大撤資WHO　網：譚德塞似乎找到「新金主」了！

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布暫停金援世界衛生組織（WHO），約占組織總預算的15%。不過WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）似乎沒有回應川普的回擊，仍在推特發其他po文。有人發現，譚德塞似乎找到新金主們。

▲美國總統川普。（圖／路透社）



川普宣布暫停金援世衛組織，由於美國是最大資金國，2019年資助超過4億美元，但此次疫情卻重創美國，讓川普火大認為WHO以中國為中心。

譚德塞前一日似乎聽到風聲，曾緊急誇讚美國，「美國是世衛最大貢獻國」，希望美國繼續向世衛提供資金，「我們之間的關係非常好，期望這樣的關係可以持續下去。」

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



不過，今天川普宣布停止金援後，譚德塞反而不再多說，只繼續在推特發不相關的文。有人認為，譚德塞似乎是找到新金主，因為WHO 12日已接受英國金援6500萬英鎊（約24億台幣）。

BBC報導，英國政府與美國走反方向路線，慷慨解囊的原因，是打算將這筆錢協助葉門、孟加拉等國，認為若要保護英國人，就必須先加強一些醫療體系較弱的發展中國家。讓譚德塞忍不住感謝英國「我們在同一條船上，保衛全球健康，就是保衛英國民眾健康。」

英國不只捐6500萬英鎊給世衛組織，甚至還捐出1億3000萬英鎊給聯合國、5000萬英鎊給紅十字會以及2000萬英鎊給相關機構。

另外，大陸外交部發言人趙立堅指出，中方已經向世衛組織捐款2000萬美元（約6億元新台幣），並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

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