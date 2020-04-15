紐約增778死！　州長批「川普想當國王」：想打架我不會隨之起舞　

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約14日專電

紐約州新增778人因感染新冠肺炎喪命，創單日第3高紀錄。全美多州協調重啟經濟，總統川普視為叛變；紐約州長古莫指川普想當國王，但他強調無意槓上川普，願意攜手合作。

最新官方數據顯示，紐約州累計1萬834人因感染2019冠狀病毒疾病不治身亡；昨天778人喪命，單日死亡數連2降後再度飆升，創疫情爆發以來第3高紀錄。

紐約州確診病例突破20萬大關，日增7177例，總數達20萬2208例。其他關鍵數據則顯示疫情趨於平穩。住院患者淨減128人，總數降至1萬8697人，疫情爆發以來首度減少；插管的重症患者數量日減14人，4天來第3度減少。

古莫（Andrew Cuomo）繼昨天宣告疫情最糟階段已過，今天在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）簡報時說：「我們認為疫情已達高峰。」

全美疫情出現趨穩跡象後，何時及如何讓大規模停擺的經濟重上軌道成為熱門話題。川普主張聯邦政府有權推翻州長下達的居家防疫令，期盼儘快重啟全美經濟；古莫昨天則與美東其他6州州長宣布研議區域經濟重啟方案，避免操之過急以致疫情再度惡化。

除美東7州外，加州等美西3州昨天也宣布將協調重啟經濟。10州州長中，有9人為民主黨籍，包括因抗疫臨危不亂而成為全美政壇風雲人物的古莫，部分人士解讀各州協調形同打臉川普。

針對川普聲稱自己有「絕對權力」，古莫今天連上4個新聞頻道受訪駁斥川普，強調美國憲法基於權力平衡。被問到川普如下令紐約州重啟經濟該怎麼辦，古莫敦促川普不要獨裁治國，並說他不會以危及全州人民健康的方式重啟經濟。

與此同時，川普在推特發文寫道，古莫先前不斷打電話求病床、呼吸器等資源，他有求必應，古莫現在卻「似乎想要獨立」。川普並以老片「叛艦喋血記」（Mutiny on the Bounty）暗指民主黨籍州長企圖叛變，「叛變者還對艦長要求這麼多，哪有這回事！」

古莫簡報被問到上述推文時說，防疫與重啟經濟最糟情況就是政治分裂，相關討論不該扯上政治，而應攜手合作、做正確的事。

他批評，川普宣稱擁有「絕對權力」違背憲法與民主觀念，法律見解錯誤且站不住腳，「這個國家沒有國王，我們也不需要國王，所以我們有憲法和民選總統」。

古莫強調州長叛變「不存在」，自己也無意槓上川普，不會捲入這場混戰。只要川普不下令各州魯莽行事、危及民眾健康，「我完全願意與總統合作，如果他想打架，我不會隨之起舞。我們眼前有艱鉅挑戰，需要攜手應對」。