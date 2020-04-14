韓國瑜夜間直播感謝「護國舞小姐」勇敢吹哨…下秒開酸「市長很閒」批評

▲韓國瑜在直播中也戴上粉色口罩鼓勵男童。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜從2018年起大量在媒體曝光，身上襯衫的顏色不脫藍色與白色，不過14日晚間的直播中卻出現罕見的「粉色襯衫」並配戴粉色口罩，鼓勵男童勇敢地戴起來，談到高雄市的「一級開設」，韓也在直播中感謝「護國舞小姐」，其次也向市民說明沒有公開行程的背後都在做什麼，不過話鋒一轉，不禁又大吐苦水，他說，外界非常喜歡曲解他喝酒「一杯變一瓶，二杯變二瓶」，相當不友善，對這些批評他不屑一顧。

韓國瑜指出，14日下午他到燕巢視察芭樂的產銷情形，他非常擔心價格不理想，沒有公開行程不代表沒行程，事實上他每天上班仍像「忙碌的陀螺」不停打轉，最近甚至到32個行政區及空中大學去聽取簡報，沒有一天是閒下來的。

他表示，到了目前這個年紀，心態已將轉換為「能做多少算多少」，但外界仍會出現一些胡說八道、抹黑、惡意中傷，有時候他真的不知如何反應，例如去應酬僅喝一杯高粱，但最後被外傳為「一瓶」，或是被人指控睡到中午，像這些話根本就是胡說八道。

▲韓國瑜感謝「護國舞小姐」勇敢當吹哨者。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜又說，全台灣22個縣市，高雄市根本就是被人拿顯微鏡來解讀，像是幾點出門，跑了幾個行程，像這些雞蛋裡挑骨頭的事情他一定不為所動，他認為市民今天把市長的位置交給他，就要好好做且問心無愧，至少他對高雄市的一些事務非常有把握，甚至是全國第一，像是雙語教育、照顧未成年少女、清創輔導，其次也清了454條馬路，水溝清淤總長度超過3000公里，也有很多招商引資等，對於這些批評的聲音他選擇不屑一顧 。

談到新冠肺炎疫情，韓國瑜特別提到金芭黎舞廳「護國舞小姐」，就是他勇敢舉報，確診的台商才有辦法被追蹤到，市府也因此在大年初二決定一級開設，為此韓也特別感謝這名女子的勇敢舉報，以及第一線的醫療人員，也因為他們，高雄市的疫情至今沒有擴大的跡象，對於前幾天有立委表示該名舞小姐因吹哨慘遭封殺，市府應該協助她找工作，勞工局聞訊後也立即連絡上該名舞小姐表示要協助找工作，但對方委婉地拒絕，韓國瑜也鼓勵，若市民朋友發現到任何疑似病例，一定要當個勇敢的吹哨者，讓社會免於受到疫情的威脅。

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