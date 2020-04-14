好切心！藍營內鬼助罷韓　韓國瑜憔悴曝：好幾個夜晚都睡不好…

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜罷免案第2階段過關，預計6月中旬舉行罷免投票，讓原先一路低調避戰的韓陣營決定轉守為攻，8日委由律師葉慶元赴台北高等行政法院遞狀，祭出法律戰。而一度為輔選韓落敗請辭的高雄市前新聞處長王淺秋，當天也陪同現身，嚴詞指控罷韓團體「博歹筊」偷跑，要求停止舉辦罷韓投票。

本刊調查，韓陣營因應罷免案的策略改弦更張，關鍵在於該案已非單純的挺韓、反韓對決，部分助韓掀起韓流的藍營基層，竟悄悄轉而支持罷免連署，讓韓營驚覺事態擴大，才決定祭出法律戰，儘可能拖延罷免時程，以免罷韓投票真的過關。

親韓人士向本刊透露，日前韓國瑜在一場私人的餐敘中有感而發提到，這波罷免案最讓他心寒之處，不是綠營為主的罷韓團體帶頭串連反他，而是其中有不少藍營背景的基層民代，甚至里長，也跟著暗中連署要罷免他，讓全力配合中央抗疫、回歸市政的他，是無限感慨。

一位韓的友人也告訴本刊，3月初他曾與多位北部政壇人士南下高雄探望韓，當晚與韓國瑜夫婦及副市長李四川在飯店包廂用餐，只見李佳芬全程主導話題，詢問大家對反制罷免的意見，韓的話反而不多，但一臉倦容的模樣，引起眾人關心，最後他才娓娓道出這段罷免案禍起蕭牆的祕辛，直言讓人真的「很切心」，並透露大選後至今，已有好一段時間晚上都睡不好。

當晚一位與會的藍營地方民代甚至主動提議，應串連包括台北市及新北市議會，一同以「防疫優先」為由，連署配合高雄市議會暫緩開會，以共同為韓國瑜分擔不到議會備詢的壓力，避免因綠營質詢的砲火點燃罷韓聲量，但韓國瑜及李四川當場並未多做回應，此事後來也不了了之。

更多鏡週刊報導

【藍內鬼助罷韓2】2場聚會透露玄機 李佳芬主導救夫計畫曝光

【藍內鬼助罷韓3】韓冰偕密友北上討救兵 擬定反罷韓戰略

【藍內鬼助罷韓4】罷韓悶燒快炸鍋 藍基層回報殘酷怪象