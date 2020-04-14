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連千毅消失後換MLB明日之星登場　潘俊豪手肘傷夢碎...轉戰網拍直播主

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▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「進來的朋友，趕快分享一下」，4/12中華職棒開打當天，臉書直播平台「蘭庭國際」的直播主「豪豪」，穿著中華隊球衣，就像個鄰家大男孩，賣力跟剛加入的觀眾問候互動，一邊送觀眾簽名球，一邊分享棒球經，很多人可能不知道，眼前這名和觀眾「直球對決」的直播主，竟然曾是MLB的明日之星，而引爆直播主之亂的連千毅，先前最風光時就在「蘭庭國際」。

來自高雄的「豪豪」潘俊豪，學生時期多次入選國家代表隊，為國爭光，還在2013、2014連續兩年，獲得MLB旅美投手訓練營MVP，從旅美投手陳偉殷手中接下獎項，並在國家代表隊隨隊獲得銀牌，因為好表現受到球探注意，潘俊豪獲得小聯盟海盜隊邀請，赴美MLB訓練營聯盟，擔任先發投手，並入選過MLB夏季聯盟台灣之星，但潘俊豪在運動場上風光一時，卻因為手肘受傷，不得不從球場退休。

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪(右)跟旅美好手陳偉殷合照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

卸下國手光環後的潘俊豪，某天看到蘭庭國際老闆「莊總」莊三瘋開直播，被莊總分享的人生經歷吸引，認為自己也能在直播平台，找到一個新的舞台，決定加入蘭庭國際，後來莊總認為潘俊豪外型不錯，個性又活潑開朗，鼓勵他擔任直播主，沒想到考驗這時才真正開始。

「一開始的心情真的很難調整，跟在球場投打對決的壓力完全不一樣」，潘俊豪回想，第一次開播時，他面對鏡頭，緊張到當場結巴，得用力吐字，才能勉強說出話來，完全無法掌握現場氣氛，更別說同步看觀眾留言、互動。

潘俊豪第一次的直播處女秀，雖然是以慘敗收場，不過畢竟是運動員出身，運動員強大的心理素質，加上老闆「莊總」每天下播後都會和他一起討論，研究如何改進。經過半年的歷練，現在的潘俊豪不但可以在鏡頭前侃侃而談，也已經培養出一批固定的死忠粉絲。從球場上的投打對決，搖身一變，成為在鏡頭前獨當一面的直播主，潘俊豪的下半場「showtime」，現在正要開始。

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲棒球國手潘俊豪手肘傷，無緣挑戰MLB，轉戰直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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