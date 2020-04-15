提馬英九連任前民意瞬間雪崩　陳學聖：小英計時已開始

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情延燒已約4個月，台灣這次在國際扮演的角色備受矚目，正反聲音並存，而在國內，多數民眾肯定政府防疫超前部署，14日也迎來時隔37天的零確診案例。不過，前國民黨立委陳學聖認為，現在政治疫情開始出麻疹，2012年前總統馬英九連任但未上任時，就因油電雙漲，民意瞬間雪崩，總統蔡英文會是什麼結果？計時已然開始。

陳學聖在臉書發文指「新冠肺炎零確診 政治疫情開始出麻疹！」，他說，從出征世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）開始，到華航正名再度燒火，台灣基進黨在立法院提護照更名，「政治疫情已迅速延燒，小黨只要加碼，出張嘴很容易」，國民黨揹「九二共識」煞車罵名已久，這次內部要求放手壓力極大，是國民黨主席江啟臣起手式最重要的考驗，「他又在立法院，很難有迴避空間，一定會被記者追著跑，要趕快想清楚如何作答」。

陳學聖指出，「同樣，小英第二任還未就職，最大的考驗立馬出現」，從民眾強烈反中，對譚德塞猛烈炮火、新加坡總理夫人何晶亦受波及，就知道台灣民眾被世界長遠孤立，在新冠肺炎疫情發生，已達史上反彈最高點。

陳學聖還認為，「小英、民進黨在行政、立法、各院，甚至到大法官釋憲，早已大權一把抓，更沒有所謂反對黨存在，我們在上屆立法院就已飽受其坦克車式的碾壓，這屆立法院，民進黨更強，更可以從心所欲」。

陳學聖表示，從817萬得票到疫情讓國內難有異議，蔡英文到達權力最高峰，「我們都在看妳的下一步」，2012年馬英九連任後還未上任，就因油電雙漲，民意瞬間雪崩，「小英會是什麼結果？計時已然開始！」

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