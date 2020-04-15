蔡英文登上CNN首頁　總統府：總統叮嚀一件不可鬆懈的事

▲蔡英文登上CNN首頁。（圖／翻攝自CNN網站）



記者陶本和／台北報導

美國CNN於14日報導指出，這一次新冠肺炎疫情中，女性國家領導人的防疫表現格外出色，而總統蔡英文更登上CNN的新聞首頁。對此，總統府15日表示，這是全體國民團結一致努力、落實防疫的成果，但也強調防疫工作不可鬆懈。

作家洪理達（Leta Hong Fincher）投書CNN表示，台灣、紐西蘭、德國防疫成功，廣受肯定，共同點是皆為多政黨民主國家，大眾對於政府信任度高，且政府都由女性領導。這些女性國家元首及早透過科學方法介入、干預，積極追蹤接觸史，嚴格限制社交集會，加上高品質醫療容易取得，因此成功控制疫情，值得關注。

報導中提到，台灣擁有將近2400萬人口，與中國大陸距離很近，卻被世界衛生組織（WHO）排除在外，本應非常容易受到疫情影響，但因及早實施防疫手段，成功遏止疫情，如今甚至能夠出口數百萬口罩，協助歐盟與其他國家。

CNN報導指出，蔡英文去年12月聽說武漢出現神祕新型病毒感染，立刻下令檢測所有來自武漢的班機，隨後設立疫情中央指揮中心，加速生產口罩等個人防護設備，並限制所有來自中港澳的班機。台灣早期、積極的干預措施有效遏止疫情，目前僅累計393例、6死。就連美國國務院也引述台灣的防疫行動，呼籲台灣應獲得世界衛生大會（WHA）觀察員的地位。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統認為，國際社會多次肯定台灣在防疫的表現，這是全體國民團結一致努力、落實防疫的成果，但也提到「防疫工作」仍不可鬆懈，她認為台灣也仍然會繼續向世界展現貢獻與熱誠。

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