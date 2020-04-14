紐時廣告反擊譚德塞　聶永真曝1500萬餘款的運用

▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了回應世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的不實發言，由網紅阿滴募資刊登於《紐約時報》的廣告已於台灣時間14日晚間刊登，明確宣示沒有人能孤立台灣，因為台灣能給予協助。設計師聶永真也在臉書上發表了Taiwan can help設計理念，更進一步透露募集資金分配的細項。

聶永真表示，廣告中的WHO三字使用世衛官方字形，主標問句選用世衛標準色藍，將其隱喻提供閱聽人解鎖。上下圖像以不同翻轉的視角各自代表「世衛暨全球深陷的棘手難題」以及「創造了另一扇門對全球展開援助的台灣」。

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▲阿滴募資刊登紐約時報全版廣告全文。

至於未來募款的資金運用部分，聶永真也指出，依據集資贊助者的投票結果，剩餘款項約1,500萬元的45.82%，將用於數位廣告宣傳「Taiwan can help」；31.97%將捐助國內醫療器材或資源；22.20%將捐助國外醫療器材或資源，合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。

這次的募資計畫共有2萬6980人參與，蔡英文也特別發文表示，「感謝26980團隊的努力！台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫；今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息。」