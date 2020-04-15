劉仕傑讚《紐時》廣告文案超難寫：設計團隊有顆為台灣的心

▲前外交官劉仕傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

由YouTuber阿滴與設計師聶永真等人募資刊登於《紐約時報》的全版廣告在台灣14日晚間正式刊出。對此，前外交官劉仕傑不僅盛讚「這案子超高難度的」，設計團隊背負著將近2000萬的募款、2300萬台灣人的期待，注定就是吃力不討好，「但我知道他們很努力，而且有著一顆為台灣的心」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在記者會上大罵台灣3分鐘，扭曲許多與事實相悖的事情，引發國人怒火，讓阿滴、聶永真等人站出來，發起募款，於《紐約時報》刊登全版廣告回擊。

對此，劉仕傑14日深夜在臉書分享他的看法。「首先，來點鼓勵吧！這案子超高難度的，好嗎？」劉仕傑表示，該廣告設計文圖稿的文案難寫、圖難設計，不過最難的是，不可能有一個同時滿足26980位資助者看法的作品，這團隊背負著將近2000萬的募款，2300萬台灣人的期待，注定就是吃力不討好。

▲阿滴、聶永真等人募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（資料照／募資執行團隊提供）

劉仕傑坦言，光是他周遭就有許多朋友對一開始的文稿表示意見，也有幾位厲害的朋友透過管道給設計團隊意見，而自己也寫了一個版本讓設計團隊參考。劉指出，台灣不缺英文好的人、不缺專業寫手，多的是長期閱讀《紐約時報》的菁英讀者，「在大家都想幫忙、都焦急如焚的前提下，完全可以想像這個團隊收到多到爆炸的意見」。

劉仕傑強調，但以一個對文稿撰寫算有一定經驗的人來說，「改稿」這件事非常個人化，因為一篇100多字的短文，改一個字就壞了味道，所以改稿這件事，不存在「稍微修一下這邊」、「稍微改一下那邊」的邏輯；而以此次的廣告文稿來說，因為文案後來決定大幅刪減篇幅，所以每個字的使用都必須精準、精煉，動一個字，可能就要跟著動一整段。

劉仕傑表示，最後的文案不見得是100分的作品，更別提文案還要跟設計圖稿呼應，難上加難，「我不見得覺得這篇文稿超級無敵完美，但我知道他們很努力，而且有著一顆為台灣的心，跟你我一樣。所以，謝謝你們」。

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