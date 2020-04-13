小心了！酒店女公關接觸危險群分布地區曝　匡列123人「台北市居多」

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，日前案379被爆出為一名酒店女公關，由於職業特殊性，外界相當關心接觸者匡列狀況。中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，目前女公關接觸者共匡列123人，其中職場有96人、家屬4人、其他23人，「以台北市居多」。

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者日前直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

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該名女公關平時家住桃園，桃園市衛生局負責疫調的女性同仁，發揮女性細心的直覺，突破379個案心防，揪出確診案由活動單純的「家庭主婦」，其真正的工作身份是「酒店女公關」，成功還原其活動史，掌握案例足跡。

針對案379酒店女公關疫調狀況，指揮中心發言人莊人祥今表示，該案疫調已經完成，接觸者共有123人，包含職場接觸者96人、家屬4人以及其他23人，人員分布「以台北市居多」。

在這當中，有65人需要居家隔離，包含家屬4人、職場59人，還有其他2人。莊人祥說，目前共採檢12人，陰性有10人，還有2名職場接觸者正在採檢中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

根據指揮中心8日公佈的疫調指出，案379無業，先生1月曾出中國大陸廣東工作、她在2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，但當天晚上，就被爆出身份。

指揮中心發言人莊人祥說，目前也已經掌握3/23所有接觸者的工作人員跟客人，疫調人員和警分也在該個案工作嶺率連續做2天匡列。



▲台灣13日新增5位確診者。（圖／陳昱璇製）

▲4月13日新增5確診者，全台累積確診者增至393人。（圖／曾梓倩製）

另外，關於個案職業爭議和是否據實告知一事，指揮官陳時中表示，個案8日的確自述無業，但因疫調人員不相信該說法，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。至於是否會就此開罰？他表示，一般在應訊時，也不會因講錯一次就直接罰，還要請相關法規行政人員再行研究。