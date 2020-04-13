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高雄也要對八大特種行業實名制了！報中央核備後　違者最重罰100萬

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▲▼ 第16次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）
▲高雄第16次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

自中央宣布酒店、舞廳暫停營業之後，高雄市政府13日擬將其他八大特種行業採取實施「實名制」，包含酒吧、視聽歌唱業、三溫暖、夜店業等，目前此措施還得待報中央核備，尚未確定實施時間，只希望讓防疫網絡更嚴密。

▲▼ 第16次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

請繼續往下閱讀...

自4月9日台中市府率先加碼宣布八大特種行業實施「實名制」後，現在連高雄市政府在13日因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第16次應變指揮中心會議後，高雄市長韓國瑜表示考慮將對八大行業採取實名制。衛生局長林立人補充，除了中央宣布的酒店、舞廳暫停營業後，其餘八大行業，包含酒吧、視聽歌唱業、三溫暖、夜店業、特種咖啡茶室，除了持續稽查將會加上入場實名制。

林立人說，將依法定程序後正式公告，報請疫情指揮中心來做查核等行政作業後，就會執行實名制，目前尚未確定實名制實施時間，業者有違反規定的話就可以告發，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元，如果情節重大，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，韓國瑜指出，經調查，清明連假去過國家級警報11點的高市公務員約2千人，學生約有1萬1千多人，已要求其健康自主管理，預計觀察到4月20日。

時間對我們來說完全沒用！

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