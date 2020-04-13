案393旅美30年「有症狀返台確診」　莊人祥：她有健保身份

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公佈5例境外移入新冠肺炎確診個案，其中有1例是爭議不斷的案384太太（案393），由於先生案384已經確診，案393在3/29就出現症狀，最後仍搭機返台，引發網友討論。指揮中心也表示，案393有「健保」身份，個案在返台前，家屬就有先告知，且不是被先生傳染的。

根據指揮中心的資料顯示，案393在1990年就赴美，外界除了質疑有症狀還搭飛機之外，赴美時間一曝光，也讓網友批評30年都沒回台灣，一感染就急著返台。對此，指揮中心莊人祥表示，根據調查，該個案最後一次赴美時間為2017年09月11日，和先生一樣，而該個案也有健保身份。

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而針對個案通報爭議，指揮中心今在記者會也還原通報過程。莊人祥說，4/10晚上個案家屬就有主動通知該名家人要在4/10回台，因此指揮中心4/11跟航空公司做註記，「註記時才知道她晚上就要回來」，個案抵達機場也依照流程直接送醫。

另外，關於接觸史和是否被先生感染？莊人祥則說，根據案393疫調才知道，兩人在紐約從2月底就沒有碰面，但是兩人分別都有跟工作職場上確診者接觸過，因此並不是大家所認為的案384接觸感染。