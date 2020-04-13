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肥料1次囤萬噸=鄉鎮1年用量！陳吉仲暗指缺貨「4年1次」和農會有關

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▲▼肥料。（圖／農糧署提供）

▲陳吉仲表示，台肥今年比去年多生產3萬6千公噸肥料。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

農業縣市近來屢傳肥料缺貨，農委會今（13日）召開因應新冠肺炎疫情，農業部門紓困振興措施辦理情形記者會。主委陳吉仲對此表示，台肥今年比去年已多生產3萬6千公噸肥料，造成不足有兩大因素，一是鄉下流傳假訊息，二是「配送問題」，要大家思考「4年前就發生過一次」，為什麼4年後又是同樣問題。

農委會今提到，已請台肥公司依農友預購肥料品項及數量，調配產線24小時不停工全力生產，肥料供應無虞，並自4月15日起補助農友購買常用之複合肥料，每包40公斤補助20元。至於相關數據？農委會副主委陳駿季表示，目前正在結清15日前預購的數量，15日後啟動另一階段時，會公開所有資訊。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲說明肥料數量，台肥今年同期，比去年同期增加3萬6萬千公噸，1公噸 25包，增加120包肥料，去年跟今年生產面積大同小異。會不足是疫情後，農民以為原料從大陸進口，鄉下傳遍受阻，很多農民開始多買肥料，囤在倉庫。且肥料生產多，成品不能擺太久，才會造成實際上供應量多很多。

▲傳出農用肥料即將出現短缺情形，雲嘉地區出現搶購潮，台肥公司喊話，原物料庫存足夠供應到8月。（圖／民眾提供）

▲肥料屢傳短缺，雲嘉地區出現搶購潮。（圖／民眾提供）

陳吉仲接著提「配送出問題」，肥料分兩體系，7成農會，3成商系（肥料行、經銷商） ，7成農會中認為裡面配送有問題，可回想肥料產生不足，4年前就有同樣問題，為什麼4年後也產生這樣問題。暗指肥料缺貨情形是部分農會刻意操作。

農委會副主委陳駿季說，過去3年鄉鎮配送總量，台肥資料都有，今年也是照此進度配送，過去沒問題，但現在每一天單筆可到1萬公噸，1天量足夠某些鄉鎮一整年的量。持續了解得知，都是預期恐慌性心裡，為解決問題，才會開始實施預購制度。

陳駿季指出，配送系統原來順序是台肥進到縣市農會，再到縣鎮農會，最後是農民提領，預購制度實施後，將改成由台肥直接配送到鄉鎮農會，可節省配送流程等困擾。而媒體問到，補助20元就要農民不恐慌？陳吉仲解釋，這不是理由，只是希望在疫情中，讓農民生產成本負擔降低，政策背後主因不是為解決恐慌。

另外，地方直指，39、43號肥料都缺，到貨的都是1、5號。陳駿季說，台肥生產線有3條，有一條是1號、43號同線生產，當生產43號，就無法生產1號。當生產線調換時，會有2至3天時間差，總量滿足，但特殊品項會缺，但盡可能以產線最大肥料生產量為優先。

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