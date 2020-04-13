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疫情害收入少8成！show girl穿比基尼夜市賣芭樂　粉絲追來拍照

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▲西螺東南觀光夜市一攤甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，同時也為整個夜市炒熱氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺東南觀光夜市翻滾鴉甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，同時也為整個夜市炒熱氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎影響經濟層面廣大，防疫期間許多展場活動與廟會紛紛取消舉辦，更有大型觀光夜市出現門可羅雀現象；雲林縣西螺東南觀光夜市一攤翻滾鴉甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，業者表示，聽聞疫情以來show girl都沒活動可以接，想到異業結盟來夜市配合活動，推廣產品更能炒熱夜市氣氛。

穿著比基尼的show girl長髮飄逸笑容可掬，腳踩高跟鞋展現修長美腿，身著粉色比基尼用甜美聲音推廣甘草芭樂，加上姣好身材不免讓人多看兩眼，吸引不少逛夜市民眾圍觀拍照，昨夜氣溫約16度，對比逛夜市往來民眾大衣外套，形成強烈對比，更有民眾關心「不冷嗎？」，show girl以微笑回應，也不間斷說明芭樂口味，可見show girl敬業程度。

請繼續往下閱讀...

翻滾鴉甘草芭樂業者小雅表示，因朋友開設模特兒經紀公司，聽聞疫情以來許多活動不是暫緩就是取消，show girl尹尹也幾乎沒有通告可以接，才想說也許以異業結盟來夜市幫忙炒熱氣氛，提升買氣，show girl尹尹我們本來就很熟，她也上過許多綜藝節目，討論想法後也非常願意以較低的車馬費酬勞受邀來參與。

▲西螺東南觀光夜市一攤甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，同時也為整個夜市炒熱氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲show girl長髮飄逸笑容可掬，腳踩高跟鞋展現修長美腿，身著粉色比基尼用甜美聲音推廣甘草芭樂，加上姣好身材不免讓人多看兩眼。（圖／記者蔡佩旻攝）

小雅說，翻滾鴉甘草芭樂的招牌「辣味芭樂」是全台首創口味知名，從南部發跡目前有多家門市，雲林縣門市在斗六市，而週日晚上就到西螺鎮東南觀光夜市擺攤販售，目前預計是每週都會安排固定的活動，除了比基尼show girl ，也會找魔術師與街頭藝人來扮演蜘蛛人與鋼鐵人等，希望透過有趣、吸睛的活動增加買氣。

show girl 尹尹指出，新冠肺炎疫情蔓延以來，許多展場、週年慶、宗教慶典等活動紛紛取消，自2月份以來活動收入減少8成，所以在朋友與經紀人討論邀約下，很樂意接下這個活動，與業者也很熟識，所以情義相挺車馬費也是意思收一些而已，希望在疫情寒冬，大家多些溫暖共體時艱，大家都多少有收入。

▲西螺東南觀光夜市一攤甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，同時也為整個夜市炒熱氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲show girl 尹尹冒低溫身著比基尼賣力推廣甘草芭樂，也者推出購買100元以上即可合照，成功提升買氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場出現多位尹尹的粉絲為她拍照錄影，許姓粉絲說，平常都有在追蹤尹尹粉專與IG，上週知道要到西螺賣芭樂，氣象預告這週天氣會特別冷，所以特地從嘉義騎機車前來幫她打氣，更說，現在大環境因素經濟真的不好，確實活動場次少之又少，也希望她們多加油。

西螺東南觀光夜市管理處表示，外縣市大型觀光夜市是每日開攤，雲林的大夜市是每週一天，新冠肺炎疫情以來逛夜市民眾大約少3成，攤商大多以減少人力來因應；儘管台灣防疫實行落實，民眾心中難免恐懼，對於去到觀光景點或是夜市的意願較低一些，攤商請來show girl炒熱場，逛夜市民眾會打卡分享看到的人也會想來看熱鬧，確實會使人潮增加。

▲西螺東南觀光夜市一攤甘草芭樂業者請出show girl招攬客人提升買氣，同時也為整個夜市炒熱氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲show girl 尹尹人美心善有不少粉絲追蹤，許姓粉絲特地從嘉義騎機車前來幫忙加油打氣，更捧場購買芭樂增加業績。（圖／記者蔡佩旻攝）


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