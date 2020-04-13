國中延後開學！傳牡丹江市「封城」抗疫　官方回應了

▲中國大陸新冠病毒疫情已緩解 。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

受到俄羅斯境外輸入個案衝擊，中國大陸黑龍江省疫情持續升溫，外傳牡丹江市將自13日起全市封城。牡丹江市政府新聞辦官方微博指出，封城消息為謠言，當地公安機關已查到造謠者，案件正在調查處理中。不過，當地原定4月17日國中畢業學年開學時間，已緊急宣布順延，顯示疫情防控仍無法鬆懈。

黑龍江省衛健委13日通報，12日0-24時，黑龍江省新增境外輸入確診病例49例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例27例），均為中國籍；新增境外輸入無症狀感染者8例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。

隨著境外輸入確診案例飆升，中國大陸除了陸續關閉黑龍江省中俄各口岸的人員往來外，內蒙古自治區鄰近俄羅斯的滿州里口岸也僅剩貨運通行。為避免疫情升溫如黑龍江邊境小城綏芬河，大陸已派赴5支醫療小隊赴滿州里支援，並投入備用醫院建設。

▲黑龍江綏芬河疫情緊繃。（圖／翻攝 澎湃新聞）

而在牡丹江市，當地教育局則發布《關於牡丹江市推遲初中畢業學年開學時間的公告》，原定4月17日初中畢業學年開學時間向後推遲。公告指出，原定4月17日初中畢業學年開學時間向後推遲，視疫情變化具體情況另行通知開學時間，已於4月7日開學的高中畢業年級繼續上課。

此外，外傳牡丹江市13日起全市封城，當地政府新聞辦透過微博澄清，消息屬於謠言，公安機關已查到造謠者，正在調查處理中，並請民眾嚴格遵守法律法規，不造謠，不傳謠。

▲最先封城的武漢已於4/8解封。（圖／路透社）