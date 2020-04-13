中國第二支新冠疫苗將進臨床　「滅活疫苗」註冊過審

▲中國大陸研發的第二支新冠病毒疫苗即將進入臨床試驗。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼中國工程院院士陳薇團隊的腺病毒載體疫苗後，中國第二支新冠肺炎疫苗—全滅活疫苗，即將進入臨床試驗階段。據中國臨床試驗註冊中心資訊顯示，該疫苗已經通過審核，最快一到兩年內上市，開發方國藥集團董事長劉敬楨說，該疫苗有望為奪取抗擊疫情決勝提供「殺手鐧。」

註冊訊息顯示，該疫苗由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發，題目為「新型冠狀病毒（COVID-19）滅活疫苗（Vero細胞）隨機、雙盲、安慰劑平行對照Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗」，將在研究中，對6歲及以上健康人群中接種的安全性和免疫原性進行評估。

▲大陸抗疫專家鍾南山認為，疫苗經臨床試驗後，整體約需1到2年時間才能上市 。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

按照大陸抗疫專家鍾南山說法，現在中國五種疫苗同時研發，進行較快的是腺病毒載體疫苗和全滅活疫苗；腺病毒疫苗已經開始第一期的臨床試驗，全滅活疫苗很快也要開始臨床試驗。他表示，臨床試驗後要再觀察一段時間，一般是一到兩年，但也有可能因病情發展的需要提前上市。

鍾南山所說的腺病毒載體疫苗，正是由陳薇團隊開發，於3月16日通過臨床研究註冊審評，目前正在招募Ⅱ期臨床試驗志願者；而在國際上，也有美國生物科技公司Moderna在當地時間3月16日宣布，該公司研發的mRNA疫苗開始人體試驗。

也就是說，國藥公司的滅活疫苗，將是全球第三個，中國大陸第二個，進入臨床試驗的新冠病毒疫苗。劉敬楨說，中國生物在新冠滅活疫苗研發方面，已取得重要的階段性成果；中國生物董事長楊曉明說，「我相信國內新冠疫苗很快就會和大家見面。」

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