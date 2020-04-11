阿滴集資「18hrs破1027萬」　深夜曝最新進度！將買紐時數位版





▲阿滴發起的募資破千萬。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

阿滴、聶永真、沃草、張志祺和張少濂發起集資，集結大家的力量在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，於10日下午1點半開始募資，截至11日上午7時為止，目前已經達到1027萬5872元，對此阿滴也在個人臉書上發文透露最新進度，目前已經與紐約時報以及在美台灣人溝通，因為當地台灣人反映，美國因為疫情關係，各地印刷跟寄送報紙狀況不如預期，因此將評估購買紐約時報，數位版廣告。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，指控被台灣攻擊。總統蔡英文9日強硬回應，「我要表達強烈的抗議」，強調台灣向來反對任何形式的歧視，長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。譚德塞一番言論惹怒台灣人，318運動期間集資紐時廣告共同發起人林祖儀、Youtuber 阿滴、知名設計師聶永真等人發起網友集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告。

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▲阿滴發文透露最新進度。（圖／記者葉國吏翻攝）

活動發起18小時，總金額已經遭過1000萬元，截至11日上午7時為止，目前已經達到1027萬5872元。阿滴10日深夜在個人臉書發文透露最新進度，表示目前已經與紐約時報以及在美台灣人溝通，因為當地台灣人反映，美國因為疫情關係，各地印刷跟寄送報紙狀況不如預期，因此將評估購買紐約時報，數位版廣告。