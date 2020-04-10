指揮中心記者會「超正空姐」神到了！竟是娛樂圈主持人

▲指揮中心記者會上的空姐被神出，竟是跨足娛樂圈的紅人。（合成圖／指揮中心提供、翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎病例在台灣不斷增加，且多數來自境外，讓指揮中心下令，航空業機組人員依定要做好防護，穿戴口罩、護目鏡、隔離衣等裝備。當時指揮中心請來空姐示範，不過許多人看完記者會，卻忘記內容，只在意該名示範的美麗空姐。近日，該名空姐也被神人搜尋出來了。

指揮中心3月28日說明，由於出現空服員確診的案例，機組人員的健康相當重要，目前機組人員的裝備已與醫護人員差不多。疾管署防疫醫師蘇家彬表示，機組員必須配戴外科口罩、護目裝備或平光眼鏡、防水隔離衣、防水手套，若乘客出現症狀，盡量暫緩搭機。

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▲原來空姐是跨足娛樂圈的主持人。（圖／指揮中心提供）



當時指揮中心找來2名空姐，讓空姐示範如何穿著防護用具。其中有名綁著包包頭的空姐，儘管戴著口罩、護目鏡，仍掩蓋不了氣質，讓許多網友感到相當興奮。經過神人搜尋，這名空姐的身分也隨之曝光，原來是跨足娛樂圈的「辛干」。

據了解，辛干資歷超過10年，從20歲就開始擔任空服員，從經濟艙不斷往上，成為頭等艙的空姐，還曾跨足娛樂圈，替羅志祥、張惠妹、王心凌等人主持粉絲見面會、簽唱會等，在對岸小有名氣。

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