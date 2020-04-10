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「很幸運有這樣的部長…」蔡英文20秒狂讚「陳時中表現好」：讓人民有共鳴

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▲▼蔡英文大讚陳時中防疫表現。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

▲蔡英文大讚陳時中防疫表現。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中防守新冠肺炎疫情有目共睹，更受到國際高度關注，聲量持續看好。面對陳時中的好表現，總統蔡英文10日在突破60萬粉絲的IG中，大讚「很好！我們很幸運有這樣的部長。」

由於民眾這陣子對台灣充滿許多想法，所以蔡英文在前陣子於IG開放民眾提問，並且把想對陳時中說的話分享出來。

關於「覺得阿中部長表現得如何？」蔡英文10日晚間在IG上透過影片回覆粉絲，「他表現得很好啊！他講話不急不徐，而且每句話都聽得懂，讓人民有那種共鳴！」

在專業方面，蔡英文認為，陳時中領導的醫療跟公衛體系，發揮了非常大的戰力，「很好！我們很幸運有這樣的部長。」

另外，對於這次台灣防疫的看法，蔡英文說，雖然台灣是一個民主社會，在平常大家會你一言我一語，想法都很多元，意見也很多，七嘴八舌有時候還會吵架，可是當國家面臨一個重大挑戰時，「這個團結的心，是在社會上每個角落都能找到的。每個人都知道，這個時候就是要團結、無私。」

蔡英文表示，自己印象最深的事情，就是她去看口罩國家隊工具機時，發現人員日以繼夜的把工作機組製造出來，每個廠商把最好的人集中在同一地方，一起製造口罩生產所需要的機組。

蔡英文提到，台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲曾說過，「我們平常都是大亂鬥！」但是這群人碰到國家面臨挑戰時，全部都派出最精銳部隊，不但穩定供應，而且還能不斷增加產能，讓台灣現在有餘裕能幫助其他國家，「我們這個口罩隊，其實是讓人足甘心欸啦！」

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