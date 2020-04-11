國慶日前夕從各省集結邊境　蒙古國30000頭羊7月送至中國

▲蒙古國贈與大陸的30000頭羊，是由各省牧民捐贈。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎2月底訪問中國大陸時，曾承諾將贈送30000頭羊。不過，網友一直很關心這批羊群何時兌現。據消息人士指出，大約在7月蒙古國「國慶—那達慕」節日前後，「當3萬只羊長得膘肥體壯時，蒙古國朋友就會把它們送到中國。」

▲蒙古國捐贈30000頭羊給中國大陸。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，知情人士透露，3萬頭羊將從蒙古國各省「集結」到中蒙邊境口岸蒙方一側，以「趕集」的方式進入中國內蒙古自治區二連浩特市，入境前會履行嚴格的檢驗檢疫手續，屆時，雙方將在二連浩特市舉行交接儀式。

據了解，3萬頭羊是蒙古國各省牧民向中國捐贈。其中，布蘇省捐1000頭、巴彥洪戈爾省捐2000頭、布爾乾省捐2500頭等。目前，這些羊正在牧民的細心照料下加緊「貼春膘」。

▲大陸國家主席習近平會見蒙古國總統巴特圖勒嘎。（圖／翻攝新華網）

大陸國家主席習近平2月27日於北京人民大會堂會見蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎。習近平曾表示，作為疫情發生後首位訪華的外國元首，「是中蒙兩個鄰國守望相助、同舟共濟的生動詮釋。」會後，蒙古國總統也向習近平遞交了蒙方向中方贈送三萬頭羊的證書。