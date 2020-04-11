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內政部逗趣貼文：「防疫者聯盟」缺你不可！

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▲內政部組「防疫者聯盟」。（圖／翻攝自內政部臉書）

▲內政部組「防疫者聯盟」。（圖／翻攝自內政部臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣防疫表現獲得世界讚譽，各部會整合的「防疫國家隊」表現也備受人民肯定。內政部11日透過臉書逗趣分享「防疫者聯盟」的組成，強調防疫的路上「缺你不可」，請大家一起繼續守護台灣。

內政部臉書貼文寫到，「感謝有你，你就是無名英雄。疫情已超過 100 天，防疫者聯盟都在你身邊。不管過去、現在、未來，讓我們一起繼續守護台灣！」

貼文表示，疫情發生到現在，已經超過100天了，所有醫護人員、疾病管制署人員、國境大隊移民官、中央地方民政、警察、消防同仁等第一線防疫人員，仍時時刻刻堅守崗位，防堵風險。

貼文指出，為了提升防疫效能、完備集中檢疫佈署，營建署從 2 月開始著手改建，在最短時間內，已經改建好超過200間防疫套房。

貼文提到，防疫至今，有許多無名英雄忙碌投入居家檢疫工作、執行防疫任務，每天每一個環節不間斷地轉動，串起台灣防疫的堅強陣線，讓防疫安全網越架越牢，全都要靠中央與地方防疫者聯盟一個一個串起來，而這些都是為了要讓台灣更快回歸日常。

內政部也向國人喊話，「更重要的是，我們還需要大家相挺，體諒防疫期間的不便，因為我們共同的目標是打擊病毒，讓生活更快回復到自在尋常，大家都健健康康！防疫者聯盟缺你不可、勤洗手就是愛台灣、來歷不明消息不亂傳、社交距離運動、防疫需要大家主動配合。」

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