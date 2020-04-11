　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄酒店偷接客直擊！短裙小姐尾隨進入　老司機直衝「日月星辰」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

第一組客人直接推門進入酒店，似乎是熟門熟路的老點客人。（攝影／宋岱融）

▲第一組客人直接推門進入酒店，似乎是熟門熟路的老點客人。（攝影／宋岱融）

圖、文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，大高雄地區夜間特種行業隨即進入寒冬，先前夜間燈火輝煌的景象一夕之間消失無蹤，但本刊卻接獲爆料，位於高雄市七賢路上的日月星辰商務酒店，不甩政府禁令，關起門來照常營業。

據觀察，日月星辰酒店晚間來往客人，加上小姐進出，酒店似乎不像停業狀態。（攝影／宋岱融）

▲據觀察，日月星辰酒店晚間來往客人，加上小姐進出，酒店似乎不像停業狀態。（攝影／宋岱融）

本刊直擊，10號晚間10時30分左右，出現第一組3名客人，狀似輕鬆地走向店門口，且熟門熟路地推開酒店富麗堂皇的大門進入內，約莫數分鐘後，又有轎車停在門口，下來1位穿著短裙清涼的小姐走進酒店內。

隨著前一組客人進入後，短裙女子隨即出現進入，雖然門口沒有亮燈，但是營業跡象相當明確。（攝影／宋岱融）

▲隨著前一組客人進入後，短裙女子隨即出現進入，雖然門口沒有亮燈，但是營業跡象相當明確。（攝影／宋岱融）

本刊調查，可能是高雄市入夜後，沒有酒店及舞廳的競爭，日月星辰門口短短半個小時內即出現疑似第二組2名客人，直接推門進入，生意不惡。本刊記者前往高雄市各大酒店和舞廳觀察，包括知名的金芭黎舞廳或是各類大型酒店等，門口黑壓壓，全都關起鐵門，完全沒有人員進出。

新冠疫情延燒，某知名酒店30多歲女公關8日確診，為案379，為避免疫情擴大，指揮中心9日宣布只要「有男、女陪侍」的酒店或舞廳即期停業。第一天警方還大動作稽查、臨檢，發現絕大多數業者都能共體時艱，配合政府防疫，通通熄燈停止營業，雖然哀鴻遍野，但都能配合歇業。

如今卻出現有業者暗度陳倉，表面上配合政府關燈停業，卻依然私下偷偷開門做生意，以為神不知鬼不覺，業者為了賺錢，罔顧全民安全，恐怕出現防疫破口，像類似這樣自私的業者，到底還有多少家?視政府禁令於兒戲，主管機關如再不祭出鐵腕，後果難以想像。

更多 CTWANT 報導
美國為防疫實施宵禁…竟放「國定殺戮日」警報聲　民眾嚇跑回家急鎖門
18小時集資破千萬！阿滴：狀況不如預期…最新進度曝光
防疫記者會「超美空姐」原來是她！　竟為張惠妹、羅志祥主持過記者會

ET快訊
共機今年已6度擾台　美軍電偵機連2天現蹤巴士海峽
新iPhone上市時間　外資爆將分「這三個時間點」
印度25歲女流產疑染新冠肺炎　住隔離病房「慘遭醫師洩慾」出血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

人妻洗澡不關門！小王「懂暗示」矜持辯：把她當妹妹看…綠帽夫獲償10萬

老司機神還原「酒店帳單」現場！壽星竟是「外全小姐」　7400元外買內容揭曉

騙不怕！長髮女跨國匯款　警一周攔2次：又是妳

好山好水…這裡沒有酒店和舞廳　台東警：我們加強臨檢小吃部！

平交道熄火釀禍遭求償3.2億元　聯結車司機哀嘆：要我的命

半裸男持西瓜刀闖火鍋店亂揮…警壓制猝死　父親慟：壓到沒呼吸

台北知名飯店內大解放...22歲男「套弄到抬頭」：我在調整！　她路過驚叫嚇壞

台中警伸手要求呼氣當「酒測器」　醫生：感染風險很大

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

人妻洗澡不關門！小王「懂暗示」矜持辯：把她當妹妹看…綠帽夫獲償10萬

老司機神還原「酒店帳單」現場！壽星竟是「外全小姐」　7400元外買內容揭曉

騙不怕！長髮女跨國匯款　警一周攔2次：又是妳

好山好水…這裡沒有酒店和舞廳　台東警：我們加強臨檢小吃部！

平交道熄火釀禍遭求償3.2億元　聯結車司機哀嘆：要我的命

半裸男持西瓜刀闖火鍋店亂揮…警壓制猝死　父親慟：壓到沒呼吸

台北知名飯店內大解放...22歲男「套弄到抬頭」：我在調整！　她路過驚叫嚇壞

台中警伸手要求呼氣當「酒測器」　醫生：感染風險很大

共機今年以年第6度擾台　美軍電偵機連2日現蹤巴士海峽

疫情升溫擬捐日本「100萬片口罩」？外交部：台日已經進行討論

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

中職／全球首個職棒開打！猿超前部署應援「假人」讓網驚呆

LIVE／第四批武漢類包機開放報名4/20、21返台　指揮中心14時說明

50萬片口罩送達！波蘭中文讚台「患難之交」　國會友台小組：快讓台參與WHO

台南安平開台天后宮「祈福平安法會」　黃偉哲：望上天憐憫讓疫情趕快過去

SBL如期開打獨步全球！　登紐約時報：或成NBA復賽借鏡？

蝴蝶簽名藏太妍世界觀！　「出道曲後推《Rain》翻韓文才懂」網揭7套路

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

社會熱門新聞

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

高雄火車撞聯結車！台鐵損失3.2億　將向肇事司機求償

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

酒店小姐來源管道揭密！　「潮男部隊」曝基本5條件

遭「警方壓制後」猝死　家屬怒：執法過當

林森北歇業　「口香糖伯」落寞坐酒店門口

南投深山驚見無名男屍　山友聞腐臭報案

花蓮男用餐到一半　遭4黑衣惡煞持刀「狂砍10秒」！

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

「泰籍正妹便服店」直擊　男女親密擁吻熱舞

獨／酒店停業轉戰傳播妹　群組爆量狂喊：小姐快支援

酒店熄燈人潮減　轉戰傳播恐成新破口

酒店業改「外賣」！美眉包送到府

更多熱門

相關新聞

酒店小姐夾縫求生也無效

酒店小姐夾縫求生也無效

中央為防疫下令全國酒店、舞廳停止營業，引酒店、舞廳小姐淚喊「斷炊」，為生計業者變身成「KTV」在夾縫中求生存，讓小姐、客人實名制入場，惟內政部放寬解釋，有「男女陪侍」店家都要停業，警方10日深夜已通知業者，11日上午台南市經發局將正式發公文給各業者，警方將先埰勸導，未來違者將依法開罰。

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

國慶日前夕從各省集結邊境 蒙古國30000頭羊7月送至中國

國慶日前夕從各省集結邊境 蒙古國30000頭羊7月送至中國

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台

手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台

關鍵字：

周刊王新冠肺炎武漢肺炎酒店

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面