沈榮津打臉「國民黨喊發現金」：員工失業也沒用...政府目前要救的是這些





▲沈榮津。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊經濟發展，國民黨質疑政府不發現金或消費券，紓困2.0也沒用。經濟部長沈榮津10日受訪時強調，現階段要緊的是紓困，下一步才是振興，而在紓困階段如何讓企業能夠繼續營業才重要，畢竟如果員工失業了，不管發現金或是發消費券都沒用。

「紓困陳時中」記者會聚焦內需型服務業。談到國民黨狂喊發現金，沈榮金表示，現階段產業遇到的最大問題是民眾減少外出、無法消費，導致業者現金收入差，進而沒辦法支付相關包含房租、員工薪水、水電費等費用，讓業者面臨是否放無薪假、暫時停業的抉擇困境。整體來說，內需服務業最大的問題在客人無法上門導致的業者資金周轉不靈。

沈榮津指出，政府面對內需服務業面對客人不上門問題，很多人說政府應該發放現金或消費券，但現階段這樣做會影響防疫工作，政府目前最要緊的是幫企業解決資金短缺的問題，避免企業面臨停業、員工面臨失業。

沈榮津說，政府要補助企業，讓企業繼續營業，也要保住就業，讓員工薪水繼續領，這之後才能保住消費，若企業不保、員工失業，就算拿到政府發現金、消費券也沒有用，因為你還是失業，目前政府設法幫產業解決資金短缺的問題，幫助企業怎麼樣解決資金短缺才要緊。

沈榮津強調，政府推出的相關紓困方案，最高原則就是，申請從簡、認定從寬、速度從速，要讓企業領的到錢。例如水電費的補助，只要有登記在案的企業不用聲請也可以直接試用，沒有登記的則是依據原則「申請從簡、認定從寬、速度從速」。