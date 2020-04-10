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紐約州16萬人確診「超越他國」！無人島開挖埋屍　另外一州也超慘

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美只有懷俄明州（Wyoming）還沒出現新冠肺炎死亡病例。圖為紐約一間醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約疫情嚴重，死亡病例連續3日打破最高紀錄，迄今已超過16萬人感染新冠肺炎（COVID-19）、至少7000人病逝，超過西班牙（15.3萬人確診）、義大利（14.3萬人確診）等國家，讓紐約州長古莫坦言，這一波疫情對紐約經濟的影響，很有可能比2001年九一一恐怖攻擊事件還要嚴重。放眼全美，紐澤西州染疫人數也來到5萬多人。

綜合CNN、衛報報導，紐約州自月初以來，每日死亡數都在500人以上，近5日分別為594、599、731、779、799人死亡，儘管加護病房病患量下降，但如今還不是鬆懈的那一刻。古莫（Andrew Cuomo）表示，許多人都覺得這一波疫情過了，這一切就會結束，但他並不這麼想，「要記得，1918年的西班牙流感總共有3波，我們現在是在第一波。」

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約死亡病例連續3日打破最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

放眼紐約市布朗克斯的「哈特島」（Hart Island），此地19世紀以來，被用來埋葬家人無力安排葬禮或沒有親屬的紐約人，通常每周會處理25名死者的遺體。

但此一數字在3月份大幅增加，紐約市懲戒署發言人克斯頓（Jason Kersten）透露，現在每日埋葬20多具遺體，一周5日工作天的量幾乎都差不多；據了解，每位死者裝入屍袋後放進棺木中，棺木也都寫上逝者姓名，以便日後需要開棺時確認身分。

▲美國,紐約市,哈特島,囚犯,臨時埋葬,墳墓,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市囚犯8日來到哈特島上，身穿防護衣，挖掘墳墓，埋葬死者。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，全美確診人數增至46萬6033人、累計7067人死亡，是世界上感染人數最多的國家，其次是15萬3222人染疫的西班牙及14萬3626人確診的義大利，接著才是法國（11萬8783人確診）、德國（11萬8235人確診）、中國（8萬2924人確診）等國家。

令人關注的是，紐約州的確診人數飆增至16萬1807人，超過西班牙、義大利等國家。此外，紐澤西州染疫人數也來到5萬1027人，疫情比土耳其（4萬2282人確診）、比利時（2萬4983人確診）還要嚴重。

古莫指出，這一波疫情衝擊紐約的經濟影響恐怕將超越2001年九一一恐怖攻擊事件。根據全美企業經濟協會（NABE）針對45名經濟學家的預測調查，疫情大幅限制美國的經濟活動，今年年中的失業率可能會增至12%，2020年上半年將出現短暫的急遽衰退，第二季國內生產毛額（GDP）年減26.5%，但年底情況將會好轉，在財政與貨幣刺激措施的加持之下，屆時季化年率將接近6%。

►全球158萬確診9.5萬死！紐約799亡「連3日創新高」　14州宣布停課至學期結束
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▼紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，防疫工作還不能鬆懈。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

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