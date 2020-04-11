譚德塞言論惹怒台灣！資深媒體人卻要大家「小心」：事情嚴重了

▲黃暐瀚針對譚德塞的事件發聲。（合成圖／翻攝黃暐瀚臉書、路透）



記者柯振中／綜合報導

譚德塞近日在世界衛生組織記者會上聲稱，近三個月來受到網路攻擊，且都來自台灣，引起外界許多聲音，還有不少人出面反擊。對此，資深媒體人黃暐瀚提出另解，希望眾人能夠小心，「譚德塞把『批評他』變成『批評黑人』，甚至批評整個『非洲大陸』！那事情可就嚴重了。」

黃暐瀚在臉書上說，之所以需要小心，是因為這件事不容小覷，譚德塞身為WHO秘書長，做得如何，世界各國都有評論，美國總統川普雖然公開批評WHO，但非洲各國又力挺譚德塞，只能說網路世界與現實世界不同。

黃暐瀚坦言，必須要承認的是，無論時朝野，台灣近期對譚德塞的評論，的確大部份是負面的，「網路許多梗圖、批評，還有人直接做的簡版動畫，都對譚德塞很不客氣，這些『素材』譚德塞若看到，確實是會不高興。」

▲黃暐瀚說，台灣近日針對譚德塞的批評，沒有與種族歧視掛勾。（圖／路透）



不過，黃暐瀚也說，這些批評主要是針對譚德塞「聽命中國大陸」，或是譚德塞「做得不好，下台」，而非批評譚德塞的膚色、人種等事情，但「譚德塞把『批評他』變成『批評黑人』，甚至批評整個『非洲大陸』」的話，事情就嚴重了。

黃暐瀚總整，台灣的朝野、網民的確有批評譚德塞，但原因並非膚色，台灣沒有「種族歧視」，這些台灣必須說清楚，「否則將可能與整個非洲大陸為敵。」此外，他還補充，PTT上有人稱譚德塞為「尼哥」，若懂中文的譚德塞看了PTT，「那他今天會這麼不高興，也就比較能理解了。」