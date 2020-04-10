　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Kylie Jenner蟬聯「富比士」最年輕富翁　發一則文就能買豪宅！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

凱莉珍娜成功蟬聯最年輕的億萬富翁。（圖／Forbes網頁）

▲凱莉珍娜成功蟬聯最年輕的億萬富翁。（圖／Forbes網頁）

圖文／CTWANT

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）近日公布了最新全球富豪榜，美國名媛卡戴珊（Kardashian）家族的22歲小妹凱莉珍娜（KylieJenner），蟬聯最年輕的億萬富翁，身家達10億美元（約台幣300億元）。

她蟬聯「富比士」最年輕富翁　發一則文就能買豪宅！

凱莉珍娜雖然年紀輕輕，但非常有生意頭腦，她利用自己的社交媒體影響力創立自家美妝品牌，經營得有聲有色！根據英國媒體《Mail Online》報導，身兼藝人、模特兒、社交名媛、時尚設計師和商人身份的她，是金卡戴珊同母異父的妹妹，她除了和姊姊坎達兒珍娜（Kendall Jenner）一起推出自有品牌KENDALL +KYLIE外，還擁有個人的美妝品牌Kylie Cosmetics，運用自己超大的社交媒體影響力，賺進大筆鈔票。

凱莉珍娜在IG發布一則費貼文就可賺到126萬美元。（圖／Kylie Jenner IG）
凱莉珍娜在IG發布一則費貼文就可賺到126萬美元。（圖／Kylie Jenner IG）

凱莉珍娜去年就以21歲的年紀，擊敗臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的紀錄，成為有史以來最年輕的億萬富豪，朱克伯格上榜時年僅23歲。當時她被外界質疑不是白手起家，認為凱莉珍娜是靠家族名氣，但她曾在接受訪問時談及如何將創立的美妝品牌變成一間市值數十億美元的企業，並透露父母在她15歲時就切斷經濟來源。《富比士》也出面說明，表示凱莉雖然受益於明星家族，但所獲得的財富不是繼承家族企業，而是自己創立的化妝品牌。

十分有生意頭腦的她，去年11月以6億美元（約台幣18億元）將品牌的51%股權賣給知名化妝品公司Coty Inc.，自己保留49%股權，而在美國青少年間享有超高人氣的她，IG追蹤人數更是超過1.6億，凱莉珍娜光是發布一則付費貼文，就可輕鬆進帳126萬美元（約台幣3700萬元），真的是1分鐘上下，就能買下一棟豪宅。

更多 CTWANT 報導
捐贈中美洲的口罩到了！吳釗燮諷：這是來自台灣的攻擊
新冠肺炎難掌握！病毒變異3型　B型中國大陸最常見
媲美韓國偶像？　立院「防疫中年團」教導洗手

ET快訊
長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺
阿滴募400萬9hrs內就達標「金額還狂飆800萬」！
她染疫亡「下葬瞬間女兒猝死」！ 牧師急搶救...家屬嚇傻
八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責「停業我就斷炊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

她蟬聯「富比士」最年輕富翁　發一則文就能買豪宅！

日本超前部署！資助企業22億美元　將生產線撤離中國

西班牙疫情出現「明顯下降」！單日605人死亡　2周以來最低紀錄

折斷的左翼　桑德斯為何黯然退出美國總統大選？

美眾院提案凍結金援WHO　法案內容出現「中華民國」

印度鐵路2萬個車廂改造成臨時病房　167年間首次停止營運

南韓網友罵爆譚德塞！　強力聲援：台灣才是有資格「對WHO大聲」的國家

土耳其確診破4萬！　政府擬疫情期間「禁止裁員3個月」

花190萬整型！她從「普女→美少女」　2年後下海撈百萬：害怕回家見父母

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

華晨宇隔7年合體第一支樂隊　再飆紀念曲《海闊天空》惹哭人

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

她蟬聯「富比士」最年輕富翁　發一則文就能買豪宅！

日本超前部署！資助企業22億美元　將生產線撤離中國

西班牙疫情出現「明顯下降」！單日605人死亡　2周以來最低紀錄

折斷的左翼　桑德斯為何黯然退出美國總統大選？

美眾院提案凍結金援WHO　法案內容出現「中華民國」

印度鐵路2萬個車廂改造成臨時病房　167年間首次停止營運

南韓網友罵爆譚德塞！　強力聲援：台灣才是有資格「對WHO大聲」的國家

土耳其確診破4萬！　政府擬疫情期間「禁止裁員3個月」

花190萬整型！她從「普女→美少女」　2年後下海撈百萬：害怕回家見父母

《冰雪奇緣》女星懷孕7個月疑染疫！　發燒、頭痛在家自救「睡覺吃成藥」

小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

板橋鬧區12聲槍響！圍捕毒販遭撞3警傷　破窗拖出拒捕惡匪

國際熱門新聞

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

口罩抵歐！歐盟官網秀我國旗　打臉WHO：困境展現團結

韓網友罵爆譚德塞：台灣才有資格對WHO大聲

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

全球剩5國零感染！背後真相曝光

小川普同意承認台灣：誰也是？

譚德塞3分鐘狂轟台灣　Reddit網友點破「跟顏色無關」

花190萬整型！她從「普女→美少女」

美眾院提案凍結金援WHO　內容出現中華民國

新冠肺炎至少變異3型　「B型最毒」

更多熱門

相關新聞

美眾院提案凍結金援WHO　內容出現中華民國

美眾院提案凍結金援WHO　內容出現中華民國

新冠肺炎疫情全球延燒，意外讓世界衛生組織（WHO）成為政治角力的新戰場。美國共和黨眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日正式提案，要求美國政府凍結援助WHO的資金。特別的是，提案內容罕見提及中華民國，也與中華人民共和國並列。

美麻州污水病毒量曝確診數恐達5倍

美麻州污水病毒量曝確診數恐達5倍

護士崩潰：沒人能離開，除非裝屍袋

護士崩潰：沒人能離開，除非裝屍袋

紐約州16萬人確診「超越他國」！

紐約州16萬人確診「超越他國」！

小川普同意承認台灣：誰也是？

小川普同意承認台灣：誰也是？

關鍵字：

周刊王北美要聞Kylie Jenner

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

更多

最夯影音

更多
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面