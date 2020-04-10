全球158萬確診9.5萬死！紐約799亡「連3日創新高」　14州宣布停課至學期結束

▲紐約州長古莫呼籲州民繼續待在家，防止疫情重新升溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至10日上午4點，全球累計至少158.2萬確診、近9.5萬死：紐約州過去24小時新增799人死亡，較前一日779死還多，連續3日創下新高，累計7067死。值得注意的是，住院與送進加護病房的重症病患新增比例趨近「零成長」，顯示居家隔離措施2周後，疫情已經出現趨緩。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，美國累計45萬4304例確診、1萬6267例死亡，超過西班牙1萬5238例死，西班牙累計確診則是15萬2446例。義大利疫情逐漸緩和，累計確診14萬3626例、1萬8279死。

綜合外電報導，紐約州自月初以來，每日死亡人數都在500以上，近5天分別為594、599、731、779、799死。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在防疫簡報上指出，死者每日暴增，甚至需要另外再找殯葬業者幫忙處理後事。

古莫前一日表示，新冠肺炎（COVID-19）的衝擊之大，甚至比911事件還要恐怖，7067死已比2001年的2753死，多上將近4倍。他持續呼籲，儘管醫院內部統計新增重症病患大減，顯示疫情逐漸受到控制，但其餘州民們仍應該繼續遵循政府指引，在家進行居家隔離，免得疫情再起。

美國疫情在這2周內達到高峰，除了累計確診數超過位居2到4位的西班牙、義大利和法國總和，死亡數也超越西班牙，逼近疫情慘重的義大利。

美國14州宣布，將停課至本學期結束，包括阿拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、喬治亞州、印第安納州、肯薩斯州、內部拉斯加州、新墨西哥州、奧克拉荷馬州、賓州、佛蒙特州、維吉尼亞州和華盛頓州。