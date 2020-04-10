民宿沒錢周轉度過疫情？觀光局允諾鬆綁貸款提高至600萬

▲民進黨立委賴品妤、蔡適應、沈發惠召開「旅宿業紓困再點火，走出疫情寒冬」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，民進黨立委賴品妤10日召開記者會指出，目前政府提出的貸款利息優惠方案，高達1萬2千家的旅館、民宿業者當中，還不到200件申請到貸款利息優惠方案，僅占約1%之比率。交通部觀光局旅宿組副組長陳嘉穎則回應，為讓業者更容易向銀行貸款，並提高銀行借貸意願，觀光局近期將公布新措施，包含提高民宿貸款由原先的300萬提高到600萬。

民進黨立委賴品妤、沈發惠、蔡適應10日上午召開「旅宿業紓困再點火，走出疫情寒冬」記者會，呼籲觀光局在發行振興券前，提供民眾一定額度之住宿訂金，由政府定期結算支付給旅宿業者，緩解旅宿業者急需現金週轉之困境。

賴品妤表示，目前政府提出的貸款利息優惠方案，高達1萬2千家的旅館、民宿業者當中，還不到200件申請到貸款利息優惠方案，僅占約1%之比率。她強調，觀光局除提高《振興觀光產業融資信用保證要點》之旅宿業者周轉金額度、政府方之信用保證成數比率，以及增加旅宿業者申請貸款方案成功率外，更應在發行振興券前，提供民眾一定額度之住宿訂金，由政府定期結算支付給旅宿業者，緩解旅宿業者急需現金週轉之困境。

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者李毓康攝）

沈發惠指出，政府因應疫情對觀光、旅遊、服務產業的影響，2月時就推出振興紓困方案1.0的政策，但由於貸款利息優惠方案申請率偏低，再加上現階段尚未看出疫情緩和之時間點，因此業者急需的現金周轉問題遲遲未能解決。

沈發惠認為，觀光旅宿業應該要放在觀光局紓困振興政策首位，畢竟疫情結束遙遙無期，業者們能咬牙撐多久也不確定，要求觀光局除了紓困專線，應該拿出更實際具體的協助政策，照顧到全台灣的觀光旅宿業。

蔡適應表示，政府對於貸款成數擔保是否要提高或提高多少，應主動找銀行業者討論，增加業者的成功率。另外，他也提議請各協會聯絡業者串連，推出下半年的訂房、旅遊方案，讓消費者預定並先付訂金，而參與業者則保留部分貸款成數在銀行做為履約保證，保障消費者權益。

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者李毓康攝）



賴品妤建議，針對旅宿業者的借貸困境及現金周轉問題，觀光局身為主管機關，應有更積極作為，除提升旅宿業者周轉金額度，使其有更寬裕的基本營運開支之外，也應針對貸款方案申請比率偏低的狀況，提高政府端信用保證成數比率，讓業者順利貸款。

賴品妤也說，雖然疫情尚未緩解，但強烈建議觀光局在發放振興券前，配合民眾預付疫情緩解後之住宿訂金，定期結算並支付給旅宿業者，幫助旅宿業走出沒有盡頭的疫情寒冬。

▲民進黨立委沈發惠。（圖／記者李毓康攝）



陳嘉穎則回應，為讓業者更容易向銀行貸款，並提高銀行借貸意願，觀光局近期將公布新措施，包含提高民宿貸款由原先的300萬提高到600萬，希望協助產業度過寒冬，預計近期就會公布。

陳嘉穎也說，待疫情舒緩後，觀光局將展開觀光旅宿振興方案，屆時會比照去年秋冬國旅的方式，補助民眾國內旅遊，振興旅宿業。此外，觀光局自今年4月也實施「溫馨防疫旅宿要點」，經洽談後、簽約加入防疫旅館行列的業者，觀光局補助每天每房1千元，期盼對民宿業績有所幫助。

金管會銀行局專門委員王麗惠表示，銀行公會為加速銀行紓困案件申請，舊貸展延原則上2週內可完成，500萬元以下新貸案件10工作天可完成，振興貸款15工作天可以完成，100萬元以下新貸7個工作天可以完成。

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