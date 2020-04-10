全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

▲案379讓全台酒店被迫停業，被網友稱是全台最強人妻。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎確診第379例，確定就是台北某知名酒店女公關，消息傳出後指揮中心也立即下令全國酒店暫時營業，引發全國討論。由於女公關背景被揭露已婚，有網友稱她是全國最強人妻，因為她讓全國酒店因此停業，達成政府官員多年來無法辦到的成就，也有一位批踢踢鄉民發文揭露酒店小姐的辛酸史，專業程度被推是酒店系網友。

根據了解，這位酒店女公關家住桃園，已婚，先生1月才到中國廣東工作，因經濟因素，瞞著家人說到酒店當會計。由於家人都不知情，所以女公關確診自稱「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」，讓外界以為是位家庭主婦，直到桃園市府官員突破心防，才讓她透露是酒店女公關的身分。

由於女公關確診導致全國酒店要暫停營業，批踢踢有鄉民稱她是「全台最強人妻，掃了全台八大」，另外也有一位鄉民發文表示，通常酒店小姐都有相似背景，大多來自家暴、貧困、債務、賭博的家庭，從小缺乏愛，國、高中交了一個混混男友，結果最後走上不歸路。

▲鄉民精準分析酒店小姐生態，被稱為是酒店系。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

鄉民表示，酒店小姐會互相扶持，但地雷也特別多，之間會有小團體，衍生出各種霸凌、欠債等問題，有些小姐會跟酒店幹部、馬伕等交往，但由於對方可能也是來自類似背景家庭，所以很快就有衝突發生，她們也因此再度複製原生家庭的生長模式。

鄉民認為，現在全國酒店暫停營業，生活經濟收入來源全斷，酒店小姐可能會回頭找娘家求援，可能就會回到家暴、貧窮、相處問題，最後就必須出動警察、社工、醫院、精神科醫師等協助，「老實說我一直覺得八大所謂薪水高，這就跟石化業一樣，將問題外部化去換他們的高收入」。