　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／台北報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10日）表示，自新冠肺炎疫情發生，大陸與台灣即時分享疫情訊息，照顧並救治滯陸台胞，協助需要民眾返台。不過，朱鳳蓮認為，民進黨當局卻不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企、攻擊抹黑大陸，她並呼籲，「編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣。」

朱鳳蓮強調，當前大陸疫情防控階段性成效進一步鞏固，經濟社會運行秩序加快恢復，兩岸同胞都有感，然而民進黨當局對大陸、對兩岸關係「出口就是惡言，舉手就是挑釁」。朱鳳蓮反問，迄今為止,他們對台胞台企、陸生陸配講過什麼好話，做過什麼好事?

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,艙門已開,武漢包機。（圖／記者李毓康攝）

▲滯武漢民眾返台首架包機。（圖／記者李毓康攝）

朱鳳蓮提到，島內在應對疫情、回應民眾合理要求、解決民眾實際困難等方面有許多待解決的問題，例如滿足島內民眾的口罩需求、儘快讓滯鄂台胞早日與家人團聚、有效控制疫情蔓延及解決民眾面臨的生計困難等。

朱鳳蓮呼籲，解決這些攸關台灣民眾利益福祉的問題才是民進黨當局應該投入精力的方向，「編織謊言、煽動仇恨解決不了這些問題，也轉移不了民眾的視線。」她指出，民進黨當局要把心思放在民眾的利益上，讓在台灣的民眾安心生活，讓想回家的台灣民眾順利返鄉，讓廣大台灣同胞不再為疫情所苦、不再為生計所困，「編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣。」

▲▼ 武漢解封。（圖／翻攝　新京報）

▲ 武漢解封後，外界關注仍滯留在武漢的台灣民眾動向。（圖／翻攝新京報）

據悉，大陸國台辦昨（9日）晚間針對世衛組織涉台議題，抨擊民進黨政府「以疫謀毒」，並認為是政治操弄，藉疫情破壞「一個中國」原則。24小時內再透過書面回應，要求民進黨政府停止造謠抹黑的政治把戲。

ET快訊
高雄水泥車與火車互撞！2駕駛受傷搶救中
大陸電商全面下架動物森友會！遊戲達人「解釋原因」：本來就危險
全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港病例一降「就放4天連假」　林鄭急喊：別出去玩「不然努力全白費」

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人「解釋原因」：本來就危險！

解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

老公哭送：回來老子包一年家務！　護士感動進門「多了掃地機器人」

24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

自誇手段到位...男大生「火燒、掏腸」虐殺80貓！還販賣影片：保證會興奮

大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

影／美發言人質疑言論自由！　華春瑩：歡迎隨時來中國「享受自由」

300滯武漢台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」

500公尺內25間店歇業轉讓　疫情後小店生存更難

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

香港病例一降「就放4天連假」　林鄭急喊：別出去玩「不然努力全白費」

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人「解釋原因」：本來就危險！

解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

老公哭送：回來老子包一年家務！　護士感動進門「多了掃地機器人」

24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

自誇手段到位...男大生「火燒、掏腸」虐殺80貓！還販賣影片：保證會興奮

大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

影／美發言人質疑言論自由！　華春瑩：歡迎隨時來中國「享受自由」

300滯武漢台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」

500公尺內25間店歇業轉讓　疫情後小店生存更難

餐飲業「毀滅性低潮」　老餐廳推「真空包料理」名菜搶商機

受困黏鼠板領角鴞　漫長494天「Long Stay」養羽調養展翅野放

肥料15日起每包降價20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積！

竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

黎智英「頂高麗景」賣2年還在手　房仲曝「不降價」造成滯銷

休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

【廣編】大腦會聽腸道菌的話　寶寶潛能發展　也需從「腸」計議

素食餐廳也撐不住！台北老字號「蓮池閣」營業到4/15

王凱《清平樂》被窩吻寵幸後問「疼嗎？」　網羞虎狼之詞登熱搜

「四堅情」合體慶生陳零九　他一開巨大禮物盒嚇歪：根本恐怖箱！

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

大陸熱門新聞

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人解釋原因

再戰美發言人！　華春瑩：歡迎來中國「享受自由」

國台辦：民進黨惡毒攻擊世衛組織

力挺譚德塞！陸開罵：台灣當局上竄下跳

變態男網購情趣用品　束縛女同事強拍裸照

將病毒和中國連接　《自然》道歉了

習近平：要做好長時間應對外部變化的準備

陸幫腔譚德塞　陸委會：政治凌駕健康

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

謠傳染疫者跳海自殺！主婦瘋搶食鹽…一人50包

副總裁「性侵養女」3年　少女自述曝

連2天讚譚德塞！陸外交部：他發揮重要作用

更多熱門

相關新聞

香港放4天連假　林鄭急喊話：別出去玩！

香港放4天連假　林鄭急喊話：別出去玩！

香港新冠肺炎確診病例4月9日新增13例，是香港3個多星期以來最低的數字，令許多港人都非常振奮，認為是疫情獲得控制的訊號。不過，香港特首林鄭月娥卻提醒民眾不能鬆懈，尤其是復活節的4天連假，應避免外出旅遊，以及跟親戚朋友聚會，否則先前為抗疫作出的努力都會功虧一簣。

自「煮」防疫超商通路賣炒飯

自「煮」防疫超商通路賣炒飯

觀光局允提高民宿週轉金至600萬

觀光局允提高民宿週轉金至600萬

疫情無情「磐石」有愛！集團發放口罩、慰問金

疫情無情「磐石」有愛！集團發放口罩、慰問金

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒國台辦朱鳳蓮大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面