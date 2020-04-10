24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／台北報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10日）表示，自新冠肺炎疫情發生，大陸與台灣即時分享疫情訊息，照顧並救治滯陸台胞，協助需要民眾返台。不過，朱鳳蓮認為，民進黨當局卻不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企、攻擊抹黑大陸，她並呼籲，「編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣。」

朱鳳蓮強調，當前大陸疫情防控階段性成效進一步鞏固，經濟社會運行秩序加快恢復，兩岸同胞都有感，然而民進黨當局對大陸、對兩岸關係「出口就是惡言，舉手就是挑釁」。朱鳳蓮反問，迄今為止,他們對台胞台企、陸生陸配講過什麼好話，做過什麼好事?

▲滯武漢民眾返台首架包機。（圖／記者李毓康攝）

朱鳳蓮提到，島內在應對疫情、回應民眾合理要求、解決民眾實際困難等方面有許多待解決的問題，例如滿足島內民眾的口罩需求、儘快讓滯鄂台胞早日與家人團聚、有效控制疫情蔓延及解決民眾面臨的生計困難等。

朱鳳蓮呼籲，解決這些攸關台灣民眾利益福祉的問題才是民進黨當局應該投入精力的方向，「編織謊言、煽動仇恨解決不了這些問題，也轉移不了民眾的視線。」她指出，民進黨當局要把心思放在民眾的利益上，讓在台灣的民眾安心生活，讓想回家的台灣民眾順利返鄉，讓廣大台灣同胞不再為疫情所苦、不再為生計所困，「編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣。」

▲ 武漢解封後，外界關注仍滯留在武漢的台灣民眾動向。（圖／翻攝新京報）

據悉，大陸國台辦昨（9日）晚間針對世衛組織涉台議題，抨擊民進黨政府「以疫謀毒」，並認為是政治操弄，藉疫情破壞「一個中國」原則。24小時內再透過書面回應，要求民進黨政府停止造謠抹黑的政治把戲。