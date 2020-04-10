「自煮防疫」秘密武器　微波方便即食「冠軍炒飯」超商通路開賣

▲▼在家中自「煮」成為防疫秘密武器，農糧署結合業者，即日起在超商等銷售通路，推出方便即食的「冠軍炒飯」。（圖／農糧署提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

近期受到新冠肺炎疫情影響，外食人口數銳減，選擇在家自「煮」用餐，成為防疫期間的消費趨勢，加上工作繁忙，簡單微波即可食用的方便型產品，大受消費者青睞。農糧署結合民間業者，推出產銷履歷「冠軍炒飯」，即日起在超商大通路販售，單人份售價因包裝重量不同，約在69元到79元間，讓消費者以不到80元親民價格輕鬆帶回家微波料理即時，享受美食同時又可支持在地農業，歡迎國人多加選購。

農糧署看準冷凍調理食品市場，每年300億元商機，輔導「臺灣炒飯王─全民潮飯對決之戰」冠軍「欣丼食堂」與金品調理食品公司合作，推出國內第一個取得產銷履歷驗證的冷凍調理「冠軍炒飯」，;即日起於國內各大連鎖通路熱烈開賣，透過便利商店、連鎖超市及賣場等全面性的銷售管道，讓消費者輕鬆在家自「煮」防疫，享用原汁原味的冠軍美味。

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冷凍調理「冠軍炒飯」是「臺灣炒飯王─全民潮飯對決之戰」冠軍作品肉絲蛋炒飯，選用產銷履歷臺稉9號米，與國產洋蔥、雞蛋及豬肉等食材，看似平凡的食材透過獨門醬汁大火拌炒，忠實還原冠軍炒飯的香醇回甘好滋味。

農糧署表示，「冠軍炒飯」具備「好安心、好快速、好口感、好方便」4大特色。是國內第一個通過產銷履歷驗證的冷凍調理炒飯，可溯源，好安心；單人份包裝、簡單微波即可食用、3分鐘快速上桌；採用獨家急速保鮮冷凍技術，保留米飯的香Q口感及國產食材美味口感好。

冠軍炒飯的銷售通路，包括全家便利商店、大潤發、愛買及全聯福利中心，購買很方便。米飯富含複合型碳水化合物，煮熟米飯經冷卻後的抗性澱粉及慢速消化型澱粉含量會增加，有助血糖穩定，且米飯所含蛋白質消化吸收率佳，油脂含量低，不易造成腸胃負擔，是自「煮」防疫的首選主食。

國產米高品質、香Q好吃，以米為主食有助膳食結構均衡，提供飽足感以減少食用零食點心頻率，又可支持在地農業，一舉數得。忙碌又沒時間煮飯的消費者，可以透過各大通路選購產銷履歷「冠軍炒飯」，簡單加熱即可品嚐最道地、美味的平民美食。

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