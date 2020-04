川普長子同意承認台灣　推特發文「還有誰跟我一樣」萬人分享

▲川普長子(圖左)對中立場鮮明。(圖/路透社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普長子小川普(Donald Trump Jr.)今(10)日轉貼專欄作家強生(Benny Johnson)的推文,內容包括新冠肺炎(COVID-19)疫情結束後,美國應立刻承認台灣。小川普寫道,「我同意,誰也是?」

34歲的小川普是總統川普與前妻伊凡娜的長子,事實上,他對於中國立場態度鮮明,還曾指責中方老是推卸責任。強生9日在推特發文,列出6大點美國應立刻執行的事項,他不用新冠肺炎一詞,而是直接寫下「中國病毒死後」(After China Virus dies),美國應馬上著手的任務。這段貼文被小川普轉發在臉書。

強生寫道,度過疫情後,美國應立刻承認台灣、徵收中國商品的關稅來設立病毒救濟基金、將製造業以及藥品生產商遣返回國、給予離開中國的業者稅收優惠、在印度進行投資、利用中國債務進行疫情相關花費。小川普則表示他同意,還問有誰跟他站在同一戰線。

After China Virus dies, US should immediately:



-Recognize Taiwan

- Tariff Chinese goods for Virus Relief Fund

-Repatriate manufacturing & medicine production

-Give tax break to businesses to leave China

-Economically invest in India

-Deduct $ spent on virus from China Debt