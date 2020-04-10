紓困條例修法逕付二讀　國民黨團主張「發現金卡實在」

▲國民黨團議場前召開「發現金，給口罩」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，立法院會10日順利將全案逕付二讀。國民黨主席江啟臣10日上午率領國民黨團於議場前召開記者會，建議政府應編列1000億元專款專用的特別預算，普遍性發現金給民眾紓困，並高呼「發現金、卡實在」。

行政院2日加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續送立法院審查。

立法院10日召開院會，在進行處理報告事項時，在朝野黨團皆同意的狀況下，順利將政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，游錫堃13日下午將召集朝野進行條文實質協商，全案預計將14日三讀通過。

▲國民黨團議場前召開「發現金，給口罩」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨團隨後於議場外召開「發現金，給口罩」記者會，國民黨團書記長蔣萬安說，酷碰券是用於振興，呼籲政府不要搞不清楚狀況，不食人間煙火、不知民間疾苦，要救急救窮「發現金卡實在」。

江啟臣表示，受到疫情衝擊影響，無薪假人數將近9000人，勞動部長許銘春甚至不排除上看2萬人，所以將來的失業潮、無薪假，乃至於對民生經濟的攻擊恐怕會超出想像，國民黨團呼籲政府傾聽民眾聲音，因為民眾在防疫上最需要的是口罩、在紓困上最需要的是現金，防疫要口罩、紓困要現金，希望政府能聽到。

▲國民黨團議場前召開「發現金，給口罩」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨團總召林為洲表示，這段時間行政院強調有發現金補助無薪假、薪資所得2.4萬以下對象，但這是補丁式發放、必須主動提出申請，他主張直接發放現金，並且訂定排富條款與簡化程序，讓大家看得到領得到才是上策，國民黨團也就此提出修正動議，希望13日能就此進行實質協商。

國民黨團紓困小組召集人賴士葆則說明，修正動議還包含小規模營業廠家的營業稅全面從5至10%降低到3至8％，一個月約可減稅2.7億元，雖然金額不是很大，但至少可以讓50萬名業者受惠。

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