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防疫社交距離影片有亮點　王惠美示範演給大家看

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▲社交距離彰化縣府拍影片示範。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲社交距離彰化縣府拍影片示範。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣新冠肺炎確診有18例，皆為境外移入，防疫部署超前受到縣民肯定，但也有很多人習慣出門採買不戴口罩、也沒保持該有的距離，縣府為了提醒民眾，特別拍攝「社交距離」影片提醒民眾，值此非常時期希望大家能共同遵守中央指引防疫守則，一起度過疫情難關。

▲社交距離彰化縣府拍影片示範。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲社交距離彰化縣府拍影片示範。（圖／彰化縣政府提供）

從中央公布的確診案例，可以發現有的只是與確診的人一起喝咖啡、聊天1小時就被染病，也有的是確診者近距離對談，只是短暫的20分鐘也被感染，不怕一萬，只怕萬一，王惠美特別拜託大家保持社交距離，一起來加強防範。

彰化縣衛生局白拍的宣導影片名為「社交禮貌新生活，內外有別大不同，戶外一米護你我，室內一米半更優」，局長葉彥伯強調，疫情仍加溫中，拜託鄉親除了要勤洗手、戴口罩、做好個人衛生、定期環境消毒外，還要保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，室內超過100人、室外超過500人的活動則建議停辦。

▲社交距離彰化縣府拍影片示範。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯呼籲民眾不管在餐廳用餐、搭乘大眾運輸、賣場購物、排隊結帳或在辦公室、會議室開會、上課，皆應盡可能保持社交距離，若去比較特別無法維持距離的地方，也請一定要帶口罩。防疫需做到滴水不漏，才能將疫情阻絕在外。

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