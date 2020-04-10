「羅斯福號」艦長克勞齊可能復職！美海軍部長鬆口：不排除任何選項

▲克勞齊去年11月才接任羅斯福號艦長。（圖／翻攝自USPACFLT網站）

實習記者施怡妏／綜合報導

「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克勞齊（Brett Crozier）在歷經遭拔官及確診新冠肺炎後，美國海軍軍令部長吉爾德（Michael Gilday）9日表示，不排除讓艦長克勞齊復職的可能性。

根據foxnews報導，吉爾德表示，克勞齊目前正在隔離，還沒有辦法與他談論復職的事情，而他對於克勞齊發送電子郵件的動機很感興趣，他也不排除任何選項。

據美國海軍以往紀錄來看，艦長遭拔官後再復職幾乎是前所未聞，因此若是克勞齊真的復職了，可說是空前。不過克勞齊仍被視為「應該得到回報的英雄」，外界認為，他的行為是在幫助艦上官兵，也可能救回許多生命，然而卻遭到解職，因此有人在「change.org」上發起請願，希望能讓他復職，目前已有將近32萬人連署。

▲艦長克勞齊上校確診新冠肺炎，目前正在隔離治療中。（圖／路透）

克勞齊因此寫信向美國防部求援，此舉動被美國前代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）批評「天真愚蠢」，無法成為指揮官。莫德里認為，「在我們用盡一切的努力，為克勞齊要求奔波時，克勞齊卻將海軍擺在負面的消息上面」，在面臨逆境時，需要一位處變不驚的領導者，而「羅斯福」號的艦長位置，將由前艦長薩迪耶洛（Rear Admiral Carlos Sardiello）少將接任。

據了解，該艦目前已有超過90%的船員接受了檢測，共有2329名船員上岸，286名船員新冠病毒檢測呈陽性，其中有1700人在飯店隔離。