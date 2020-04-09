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防止飛沫傳染疫情　桃園加強宣導禁止提供試吃、試用服務

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▲桃園市長鄭文燦9日主持防疫專案會議時表示，為減少飛沫與交叉傳染風險，市府即日起加強宣導餐飲業者提供試吃、試用等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦9日主持防疫專案會議時表示，為減少飛沫與交叉傳染風險，市府即日起加強宣導餐飲業者提供試吃、試用等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦9日在防疫專案會議上指出，為減少飛沫與交叉傳染風險，即日起市府將加強宣導餐飲業、化妝品專賣店等從業人員應配戴口罩，並禁止提供顧客試吃、試用等服務；此外，目前是全民防疫時期，假如居家檢疫隔離者為獨居，若住在大樓內有訂外食需求，請社區管理員或保全代為送餐至住戶門口，如執行有困難再請里幹事或里長協助。

鄭文燦表示，現在是全民防疫時期，希望民眾發揮同理心，若居家檢疫隔離者為獨居且住在社區大樓，如有訂購外食需求，煩請社區管理員、保全代為送餐至住戶門口，若執行有困難再由里幹事會同里長協助送餐，務必使居家檢疫隔離者獲得最大關懷支持，管委會若假藉任何理由驅趕居家檢疫隔離住戶，市府將依《傳染病防治法》開罰。

鄭文燦說，為減少飛沫與交叉傳染風險，即日起市府將加強宣導餐飲業、化妝品專賣店等相關從業人員應配戴口罩，禁止提供顧客試吃、試用等服務，依據衛生局統計，截至4月7日為止，已完成食品業者防疫宣導945家、美食平台外送員共172人，衛生局累計查核20家化妝品販賣業者，其中4家仍提供化妝品試用、試擦等服務，衛生局已輔導業者在疫情期間暫時停止開架陳列試用品。

▲桃園市長鄭文燦9日主持防疫專案會議時強調，即日起市府加強宣導餐飲業者提供試吃、試用等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦9日主持防疫專案會議時強調，即日起市府加強宣導餐飲業者提供試吃、試用等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對9日起口罩實名制2.0開放每隔14天可購買9片成人口罩、10片兒童口罩，請市府相關局處掌握藥局、網購系統購買情況，務必大幅提高口罩普及率，以方便市民進出公共場所、搭乘大眾運輸、到公務機關洽公時都能依照規定配戴口罩，請農業局掌握漁市場攤商口罩配送情況，協助申請統一配送，若傳統市場熟食攤位空間充足，則鼓勵攤商加裝透明隔板以降低飛沫傳染風險。

鄭文燦強調，基於資安考量，教育部日前發文要求學校停用遠端視訊會議軟體Zoom，請教育局輔導有使用Zoom的學校轉用其他軟體；今年國中教育會考預計5月16、17日舉行，桃園區總計19間考場、603間試場，請加強考場防疫整備工作以維護考生健康。

教育局長高安邦說，針對國中會考防疫措施，教育部規劃每間試場配置8.5瓶酒精，總計配發5335瓶酒精，教育局已於8日發放完畢。

此外，中華職棒開幕戰將於11日在桃園國際棒球場閉門開打，樂天桃猿隊將啟用機器人擔任啦啦隊應援，鄭文燦籲請相關單位督導球團做好防疫工作外，也指示局處提供球團必要協助，包括租借較多機器人，為比賽增添熱鬧氣氛。

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