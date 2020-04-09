洗澡時未注意水溫　1個月大女嬰屁股「二度灼傷」護理員遭起訴

▲桃園市蘆竹區某知名坐月子中心去年3月驚傳1個半月女嬰遭二度灼傷案，媽媽在臉書上傳女嬰屁股紅腫相片。（資料照／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區某知名產後護理之家坐月子中心去年3月間驚爆1個半月大女嬰受虐案，女嬰母親發現女兒屁股出現水泡紅腫質疑被虐待緊急送醫急救，並在臉書貼文要求坐月子中心說明並提告；桃檢認為，當時負責照顧女嬰的莊姓護理人員坦承為女嬰洗澡時未注意水溫，導致女嬰雙側臀部遭二度灼傷，檢方偵結將莊女依業務過失傷害起訴，王姓與呂姓負責人則予以不起訴處分。

檢警調查，據女嬰母親林姓女子透露，女嬰出生僅1個半月大，她去年1月生產後將女嬰送到蘆竹區知名連鎖坐月子中心代為照顧，但去年3月12日下午卻接到坐月子中心電話，告知女嬰屁股紅腫破皮，中心人員一度辯稱是喝奶粉造成尿布疹，她直覺有異，因她每天都送母乳到月子中心給女嬰，看到女嬰屁股嚴重紅腫，直覺是被燙傷因此立即送醫治療。

▲桃園市蘆竹區某知名坐月子中心去年3月驚傳1個半月女嬰遭二度灼傷案，女嬰屁股紅腫相片。（資料照／翻攝自臉書）

林女後來在臉書貼文，她與先生要求查明女嬰屁股為何會嚴重紅腫，但中心監視器卻在最關鍵半小時畫面當機，他們向警方提出傷害告訴，請警方調查真相，市府衛生局也介入調查。

桃園市衛生局指出，去年3月12日傍晚5時許，月子中心莊姓護理師幫女嬰換尿布時並無異常，但晚上8時洗澡時卻發現臀部起水泡且呈現泛紅症狀，立即通知醫師，初步診斷為尿布疹，女嬰母親緊急送往林口長庚醫院救治，醫師診斷為「雙側臀部二度灼傷」，一度送往加護病房治療；若中心涉及執行業務不正當行為，將依法處辦，要求機構落實各項照護標準作業程序。

桃檢偵訊莊姓護理人員坦承為女嬰更換尿片時曾有哭鬧現象，當晚8時許清洗女嬰臀部時發現有起水泡與紅腫症狀，也坦承未注意水溫等疏失；檢方歷經一年餘偵查，9日偵結將莊女依業務過失傷害罪嫌起訴，王姓與呂姓負責人則以無積極證據證明有疏失，檢方予以不起訴處分。

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