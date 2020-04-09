新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安警察大隊員警8日晚間在桃園區大同路執勤時，發現謝姓男子刻意躲避員警，經盤查後發現是新竹縣政府衛生局列管居家檢疫對象，謝男辯稱「悶壞了」與女友相約到桃園吃牛排，員警查出，其女友也是居家檢疫對象，因手機關機未聯繫上，警方將謝男以防疫車隊送返新竹縣交由衛生局裁處，女友部分則由衛生局一併處理。

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，住在新竹卻趴趴走到桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園保大指出，8日晚間9時45分，員警在桃園區大同路28號巡邏時，發現謝姓男子見警車經過刻意躲避，員警下車盤查謝男，透過行動電腦M-Police查證身分，發現謝男係新竹縣政府衛生局列管居家檢疫對象，立即製作查訪紀錄。

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，從新竹縣跑到桃園市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝男聲稱，3月底與女友從香港回台被列入居家檢疫對象，預計本月11日解禁，但在新竹住處居家檢疫期間悶壞了，與女友相約北上桃園吃牛排，他8日下午先擅自離家，女友則隨後出發，因其手機關機無法聯繫上，只好在桃園區等候，但謝男拒絕透露從新竹來桃園是搭乘何種交通工具，也不透露女友身分與手機號碼。

保大員警除通報新竹縣政府衛生局與警察局外，隨後由桃園市衛生局協助通報防疫計程車前來載送，由保大巡邏車戒護載送返回新竹縣轄區，交由新竹縣新湖分局後續處理；謝男女友部分亦一併通報新竹縣衛生局，裁罰部分則將函請新竹縣衛生局裁處。

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