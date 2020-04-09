　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安警察大隊員警8日晚間在桃園區大同路執勤時，發現謝姓男子刻意躲避員警，經盤查後發現是新竹縣政府衛生局列管居家檢疫對象，謝男辯稱「悶壞了」與女友相約到桃園吃牛排，員警查出，其女友也是居家檢疫對象，因手機關機未聯繫上，警方將謝男以防疫車隊送返新竹縣交由衛生局裁處，女友部分則由衛生局一併處理。

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，住在新竹卻趴趴走到桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，住在新竹卻趴趴走到桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園保大指出，8日晚間9時45分，員警在桃園區大同路28號巡邏時，發現謝姓男子見警車經過刻意躲避，員警下車盤查謝男，透過行動電腦M-Police查證身分，發現謝男係新竹縣政府衛生局列管居家檢疫對象，立即製作查訪紀錄。

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，從新竹縣跑到桃園市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保安大隊8日晚間在桃園區查獲謝姓男子是居家檢疫男，從新竹縣跑到桃園市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝男聲稱，3月底與女友從香港回台被列入居家檢疫對象，預計本月11日解禁，但在新竹住處居家檢疫期間悶壞了，與女友相約北上桃園吃牛排，他8日下午先擅自離家，女友則隨後出發，因其手機關機無法聯繫上，只好在桃園區等候，但謝男拒絕透露從新竹來桃園是搭乘何種交通工具，也不透露女友身分與手機號碼。

保大員警除通報新竹縣政府衛生局與警察局外，隨後由桃園市衛生局協助通報防疫計程車前來載送，由保大巡邏車戒護載送返回新竹縣轄區，交由新竹縣新湖分局後續處理；謝男女友部分亦一併通報新竹縣衛生局，裁罰部分則將函請新竹縣衛生局裁處。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►假冒《傳說對決》官網遊戲角色交易平台　桃園2男5天騙845萬

►洗澡時未注意水溫　1個月大女嬰屁股「二度灼傷」護理員遭起訴

►蔡英文視察旭富製藥　肯定防疫國家隊「老藥新用」對抗疫情

ET快訊
陸生暫停來台！大陸教育部：先解決返台就讀受阻問題
東方衛視記者出身雲林！31歲成「首位華人白宮記者」…學歷背景
陳時中霸氣回嗆譚德塞：與其罵台灣　不如向我們好好學習
愛爾蘭男「3/17越南入境台灣」！陳屍台北市農園旁山壁
台師大2例確診！　「全校停課」採遠距授課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

黑犬沒綁好突竄出！害機車騎士犁田死亡　法院判飼主應賠家屬441萬

路人撿手機送派出所　失主定位主動私訊「是否撿到」警直呼「神奇」

快訊／愛爾蘭男「3/17越南入境台灣」！陳屍台北市農園旁山壁…警調查中

路倒男「血糖過低」昏倒　警衝超商買含糖飲料解危

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

追劇神器「楓林網」侵權10億遭下架　網狂哀號！老司機曝「關鍵環節」

居家檢疫跑夜店！三重男不繳百萬喊「覺得好倒楣」：送口罩給朋友…將提訴願

假冒《傳說對決》官網遊戲角色交易平台　桃園2男5天騙845萬

惡男行車糾紛持鋁棒狂砸車窗10多下「破一小洞」　網譏：沒吃飯？

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

黑犬沒綁好突竄出！害機車騎士犁田死亡　法院判飼主應賠家屬441萬

路人撿手機送派出所　失主定位主動私訊「是否撿到」警直呼「神奇」

快訊／愛爾蘭男「3/17越南入境台灣」！陳屍台北市農園旁山壁…警調查中

路倒男「血糖過低」昏倒　警衝超商買含糖飲料解危

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

追劇神器「楓林網」侵權10億遭下架　網狂哀號！老司機曝「關鍵環節」

居家檢疫跑夜店！三重男不繳百萬喊「覺得好倒楣」：送口罩給朋友…將提訴願

假冒《傳說對決》官網遊戲角色交易平台　桃園2男5天騙845萬

惡男行車糾紛持鋁棒狂砸車窗10多下「破一小洞」　網譏：沒吃飯？

捷克人揪團裸體日光浴　警：你可以裸，但必須戴上口罩

家長抗議「兒童口罩太大」不能用！陳時中：將與唐鳳研擬尺寸

超甜！《小美滿》最萌身高差　舟周CP開播「互吃放閃」

台師大2學生確診　下周個人申請第二階段甄試全面改採書審

2020最新「遮瑕膏」推薦！水潤不會乾　遮黑眼圈超自然

從《德魯納酒店》到《冰雪奇緣2》！5首太妍演唱OST通殺排行榜

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

台師大2理工男「宿舍同寢室」接連確診！校長：首例學生病情好轉無發燒

陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

饗食天堂可以外帶了！單身獨享餐盒300元有找　超夯10大美食在家一次吃

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

快訊／愛爾蘭男3/17越南入境台灣！陳屍台北市農園旁

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

傳確診酒店女公關「橫跨北市10多家」　老司機揭祕辛

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

台東監獄管理員輕生亡…留下3封遺書

一家3口旅居日本居家檢疫「跑去掃墓」！下場出爐

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

更多熱門

相關新聞

三重男跑夜店不繳百萬GG了！喊冤：送口罩給朋友…將提訴願

三重男跑夜店不繳百萬GG了！喊冤：送口罩給朋友…將提訴願

新北市三重一名黃姓男子3月18日從感染疫區返台，卻在居家檢疫期間跑夜店，遭警方臨檢查獲，事後被重罰100萬元，卻逾期不繳納罰金遭限制出境，對此，他喊冤，表示自己只是「送口罩到夜店給朋友」，並將提起訴願。

父居家檢疫未到　兒延1周後出生　

父居家檢疫未到　兒延1周後出生　

家電庫存「絕地綑綁」夯爆Switch被清空了

家電庫存「絕地綑綁」夯爆Switch被清空了

一家3口旅居日本居家檢疫「跑去掃墓」！下場出爐

一家3口旅居日本居家檢疫「跑去掃墓」！下場出爐

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

關鍵字：

居家檢疫情侶檔趴趴走牛排

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

4款新iPhone規格、售價曝光

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面