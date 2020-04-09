假冒《傳說對決》官網遊戲角色交易平台　桃園2男5天騙845萬

▲桃園市警局刑警大隊查獲周姓與陳姓男子兜售虛擬遊戲角色交易平台，吸引163位玩家匯款，詐騙所得高達845萬餘元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑警大隊最近接獲不少手遊玩家申訴遭詐騙案，透過網路查出周姓與陳姓男子於今年3月在臉書、LINE群組假冒官網私設「勇者戰場客服中心」兜售遊戲角色交易平台，主打交易4天官方買回，可賺百分之9至16之差價，開設僅5天有163人匯款，詐騙金額高達845萬餘元，刑大移送桃檢偵辦，桃檢複訊後依詐欺罪嫌將2人聲押禁見獲准。

據桃園市刑大科技偵查隊指出，37歲的周姓男子無業，負責經營「勇者戰場客服中心」遊戲平台，與32歲陳姓男子為合夥關係，2人從今年3月15日在臉書創設「勇者戰場」虛擬遊戲角色交易平台，另在LINE群組成立「勇者戰場客服中心」，假冒遊戲官方帳號騙取網友上線。

▲桃園市警局刑警大隊查獲周姓與陳姓男子兜售虛擬遊戲角色交易平台，吸引大批手遊玩家加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指稱，周、陳2人向玩家兜售虛擬遊戲角色，聲稱若在該平台購買虛擬角色，將會有其他買家以高於原購價收購，佯稱4天後官方會以高於原購價百分之9至16不等價格買回，玩家可獲取差價利潤，短短5天在臉書平台、LINE群組吸引大批玩家匯款，據統計總計全台至有163人受騙，將款項匯到指定帳戶，總金額高達845萬元。

警方查出，以大數據分析刑事局「165反詐騙平台」通報案，確實有不少玩家通報被兜售《傳說對決》手機遊戲角色詐騙，查出周男與陳男涉有重嫌，警方清查2人金流、監視器畫面並報請桃園地檢署檢察官指揮，3月31日在桃園區逮捕陳男到案，陳供出上游的周男，本月7日在中壢區拘提周男，並在其身上起獲6萬9千元贓款，周坦承經營網路交易平台，叫唆陳提供人頭帳戶與提領款項。

桃園刑大偵訊後依詐欺罪嫌將周、陳移送桃檢偵辦，檢方複訊後向桃園地院聲押禁見獲准，後續將深入追查本案詐騙贓款流向及是否有其他共犯到案。

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