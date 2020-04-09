頂新和德文教基金會宣布續辦「食公益捐助計畫」　逾30萬人間接受惠

▲頂新和德文教基金會宣布續辦食公益捐助。（圖／頂新提供）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎病毒肆虐全球，百業受創，不少社福團體募款金額也比去年同期衰退3到4成，頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充提倡的「台灣共好」精神，宣布今年續辦食公益捐助計畫，預計將以逾350萬元支持10多個社福團體專案，盼發揮後盾功能。徵件活動即日啟動，投件期限為4/13~5/29，預估今年將有逾30萬人次可間接受惠。

頂新和德文教基金會5年前推出國內首創的食公益捐助計畫，希望實質支持公益團體推展專案，降低其對外部資源的依賴、激發更多協助弱勢族群的量能，以成就共好台灣。迄今該計畫已捐助全台逾50個公益團體專案近3000萬元，間接受助對象逾300萬人次，涵蓋範圍包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

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受新冠肺炎疫情影響，近期社福界也因捐助銳減而雪上加霜。據媒體報導，不少團體募款金額都比去年同期衰退約3到4成，陷入苦撐階段，頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充先生主張的「善愛為寶、台灣共好」精神，今年將續辦這項結合飲食與慈善公益的「食食刻刻與愛同行–食公益捐助計畫」，盼在疫情嚴峻時刻能成為社福團體堅實的後盾。

今年度食公益捐助計畫，分為「自立」及「共好」兩大方向，總捐助金額逾350萬元。報名計畫內容需為與飲食相關之「食公益」相關服務方案，其中以符合「自立」及「共好」方向者優先補助，各案實際補助金額將由審查會議視申請內容核定。

頂新和德文教基金會說明，創辦人魏應充以「自立共好」為基金會的公益志業最終目標，希望以捐助來扶持社福團體自主維運，達到永續服務，因此捐助的專案將以符合「自立」及「共好」方向者優先。

自立部分涵蓋範圍，除基本日常實質支持、改善生活外，更鼓勵社福團體以協助關懷戶重返社會，或降低內部餐食相關成本為目標的技能培訓參與投件。另外，近年許多公益團體紛紛成立社會企業，盼從技能培訓一路到就業，為受助者打造友善職場，同時也為團體帶來營收以降低對捐款依賴。然而，要能維持營運又需兼顧照顧弱勢，成為非營利團體很大的課題。對此，頂新和德於今年特別規劃「共好」方向之捐助，將提供營運補助金及專業的業界師資指導，協助公益團體檢視與改善營運方面問題，進而茁壯發展、達成整體共好。

食公益捐助計畫目前邁入第6屆，基金會觀察發現，社福團體在食相關服務中，最迫切、也最多的依舊是基本的餐食需求，各地食物銀行與課輔班需求未曾中斷，顯見目前台灣社會依舊有為數不少的族群經濟狀況連基本的飲食都成困難。此外，頂新和德也發現社福團體所提供的服務也開始變化，除了前述餐食提供，基金會亦攜手如心路基金會、善慧恩慈善基金會等單位，培訓身心障礙者或是高關懷青少年技能培訓，協助他們獨立自主或重返人群；另外更有如南投愚人之友基金會所推動的厚熊咖啡，進一步將幫助範圍擴大、打造青銀共創空間，試圖改變社區環境、達到社會共好、促成善的循環，而頂新和德文教基金會將持續透過定期捐贈及實質的支持能量，讓更多社福夥伴被看見，與社福夥伴攜手共創共好台灣。

*詳細徵件辦法，請見「頂新和德文教基金會」官方網站：http://www.hedefoundation.org.tw/news_show.php?NID=86