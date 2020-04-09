獨／酒「館」和酒店差一字免停業　公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

▲高雄有家酒館歡迎酒店幹部帶客消費 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

台北一名酒店女公關確診新冠肺炎，全國的舞廳跟酒店今起停止營業，消息一傳造成不少從事酒店跟舞廳行業的相關人員哀號一片，就連酒客也是相當失落，但沒想到高雄有一家音樂酒館，因為和酒店差一個字不在停業之列，就在中央宣布2小時之後，在自己臉書趁機行銷，歡迎各界酒店、大班等幹部，帶客入場享高額抽成，還說：「困難的期間，為您撐把傘」。

就在中央疫情管制中心宣布全國的酒店、舞廳停業消息，沒想到2個小時之後，高雄竟然有一家音樂酒館在自己臉書高調發文，表示「高度不夠看到的都是問題..」，「即日起，Ro各界酒店、舞廳的大班、大小班、幹部，姊妹兄弟朋友們，帶客入場享高額抽成」，甚至還強調「困難的期間，還有為您撐把傘」。

▲高雄有家酒館歡迎酒店幹部帶客消費 。（圖／地方中心翻攝）

▲投訴民眾詢問是不是名稱非舞廳、酒店就躲過停業 。（圖／地方中心翻攝）

而且還標榜自己的防疫作為，有150坪大的空間，可以保持社交距離，還有入場量體溫、乾洗手，另外還有相關的空氣消毒設備，以及店內有三間夜唱包廂。臉書相關訊息被人截圖之後，也讓人質疑是不是因為店名沒有「酒店」、「舞廳」等名稱，所以躲過了停業，不過目前警方已經掌握相關訊息，已經通報，不排除將會上門「聯合稽查」，確定是否有做好「防疫」措施。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中宣布酒店和舞廳即起停業。（圖／ETtoday攝影中心攝）