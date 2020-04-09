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疫情當前美軍還瘋狂練兵！陸專家曝「關鍵」：一定要高度戒備和警惕

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲羅斯福號航母戰鬥群。（圖／取自USPACFLT網站）

記者邱茀濱／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）因為艦上新冠肺炎情惡化，艦長克勞齊上校（Brett Crozier）投書向媒體求救，遭到解職的處分，美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）更狂嗆艦長行為相當愚蠢。疫情當前，對於美軍非感染部隊的部署和訓練幾乎沒有中斷過，大陸軍事觀察者認為美軍的反常動向，讓他們一定要保持高度戒備和警惕。

據《觀察者網》報導，美國防部2日的數據顯示，整個國防部下屬有1,638人確診，包含軍人893人、平民306人、軍屬256人、承包商95人等。對此，大陸軍事觀察家余鵬鯤認為，此時美軍非感染部隊的部署和訓練卻幾乎沒有中斷，「這一事實再度說明了美國的窮兵黷武。對於中國而言，還要進一步警惕美國的動作和圖謀。」

余鵬鯤觀察出，美軍在過去的兩個月先展示了新立項、新研發、新提升的武器裝備傳遞威懾力。公開資料顯示出，3月10日美國海軍「麥坎貝爾號（USS McCampbell）」驅逐艦過境南海，並駛進西沙群島範圍，遭到中共解放軍南部戰區組織海空兵力警告驅離。

3月13日，美國海軍的「美利堅號（USS America LHA-6）」兩棲突擊艦和「吉佛茲號（USS Gabrielle Giffords LCS-10）」瀕海戰鬥艦進入南海海域開展聯合訓練，期間還出動了一架F-35B戰機。

3月15日，美軍太平洋艦隊「羅斯福號」航母戰鬥群，與「美利堅號」兩棲突擊艦再度於南海航行，並展開了聯合演訓。美軍表示，這是可以部署在世界任何地方的力量；中方則將其解讀為，美國海軍在南海最新的「秀肌肉」挑釁行為。

▲▼美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）。（圖／路透）

▲克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）。（圖／路透）

余鵬鯤認為，當新冠肺炎疫情三月在美國大爆發後，「美軍的所作所為簡直可以用喪心病狂來形容了」，3月25日以後不管是美國國內的輿論還是美軍自己的感染情況，都不再允許像之前一樣頻繁進行軍事活動甚至是跨單位的軍事活動了。在戰鬥部隊中，美軍航母「羅斯福號」的情況最嚴重，幾千人與少數患者生活在一起，艦船中能夠隔離的床位非常有限。

「美軍面對已呈多點開花的軍內疫情，仍然頻繁地進行軍事操演和訓練。」余鵬鯤觀察到，美軍的訓練和小範圍的調動並沒有減少，少數部門還有更加密集的趨勢，「整個美軍為了所謂的保持與提高戰鬥力，已陷入瘋狂狀態。」

余鵬鯤指出，目前發生的疫情勝過任何雄辯，證明美國政客不僅對美國底層人民的痛苦感到麻木，甚至對於普通士兵的健康和生命也漠不關心，哪怕這些士兵直接維繫著美國的世界霸權。

余鵬鯤提到，「去年大規模的軍購方案、今年越是疫情越練兵的反常舉動以及3月30日美國防部請求國會授權，停止在未來的軍費預算文件中公開具體的技術細節。種種跡象表明，美軍可能於近年內有大動作。」

最後，余鵬鯤強調，「對於美軍的反常動向，我們一定要保持高度戒備和警惕，暢通雙邊溝通機制，必要時要採取對等措施，粉碎一切可能影響到中國利益的圖謀。」

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