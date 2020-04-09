教育部下令禁用Zoom　萬美玲：何不「反反滲透」讓陸方了解台灣

▲國民黨團召開「Zoom急停，教育部配套在哪裡？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

遠距視訊會議軟體Zoom爆出資安疑慮，教育部下令各級學校全面停用，導致已實施遠距教學的教師應變不及，抱怨連連。立法院國民黨團9日召開記者會，抨擊教育部無配套措施，也未說明教學與資安疑慮的關係。不過，立委萬美玲認為，台灣招收很多陸生，在課堂上都可以錄音錄影，直呼「如果真的有陸方監控，真的有情資問題，那不是很好嗎」，認為反而可利用Zoom來「反反滲透」，讓陸方了解台灣民主自由價值。

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者李毓康攝）

首席副書記長林奕華表示，教育部突然要求各級學校停用遠距軟體Zoom，讓早已做好該軟體操作訓練的各級學校老師一片譁然，她質疑，教育部若認為Zoom有資安疑慮，為何不早在選擇推薦遠距軟體之前，先做好資安審查？現在老師都完成軟體操作訓練，甚至已經開始使用，教育部說停就停，配套措施在哪裡？又該建議使用哪種軟體？

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者李毓康攝）

立委鄭正鈐批評，教育部根本就是在添亂，政策朝令夕改又不提出配套措施，他認為，更換新的遠距軟體若必須付費，教育部應該在這次防疫特別預算中，編列相關軟體使用經費補助學校購置。

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者李毓康攝）

立委李德維質疑，現在教育部為了某幾位意識形態強烈的立委主張，竟然要全國各級學校停用Zoom，在全球疫情嚴峻當下，只有6個國家的各級學生還在繼續上課，中華民國就是其中之一，教育部的「髮夾彎」政策，難道都沒有相關官員必須承擔行政責任？

▲國民黨立委李德維。（圖／記者李毓康攝）

萬美玲表示，一紙公文讓大家的努力化為烏有，直言禁用Zoom是因為政府逢中必反，但她認為，學校招這麼多陸生，無非是希望讓陸生知道台灣的民主自由價值，「Zoom如果真的有陸方監控，真的有情資問題，那不是很好嗎？我們的民主價值能透過教育讓陸方知道…」，此外，既然台灣強調反滲透，又何不利用Zoom來「反反滲透」回去，讓陸方了解台灣價值，讓對岸認識台灣的本土文化。