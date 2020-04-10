陳玉珍籲解除武漢台人註記：沒有人可以受到歧視

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨立委陳玉珍10日上午在立法院國是論壇呼籲總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，請不要把滯留在武漢的台灣人當作政治或人質籌碼考量；並「懇求」如果無法談成包機，「就儘快解除註記」，真正達到蔡英文所說，「沒有人可以受到歧視」。

陳玉珍表示，武漢已經解除封城，而滯留在武漢的台灣同胞也被隔離近80天，並做了病毒相關測試，身體健康應該是無虞的。她提到，滯留在武漢的同胞，很多包括先天性心臟病、兩個月沒做產檢的高齡產婦、母親已經過世，卻因為政府沒談好包機無法回家奔喪的兒子。

陳玉珍說，她再次懇求蘇貞昌「請用仁慈心想想」，如果您也是當事人或當事人家屬，有人沒辦法回來念書、產檢、奔喪。她直指，全球都是疫情嚴重區的情況下，我們也讓滯歐美同胞，可以正常回來，回國後大家照樣做嚴格的檢疫、隔離，但是今天我們國家、「號稱自由民主的中華民國」，仍對滯留武漢的同胞做註記。

陳玉珍強調，即便我們跟中國政府有再多不相往來，這些滯留在海外的同胞畢竟是我們的國人，「請不要把他們當作政治或人質籌碼考量」。她呼籲，蔡英文昨天表示，「台灣反對任何形式歧視」，如果無法談成包機，請解除註記，真正達到蔡英文所說，沒有人可以受到歧視。