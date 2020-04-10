雲端最前線／「堅持等中央宣布」台師大爆防疫空窗期

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台師大因為出現第二例確診，9日下午三點緊急宣布停課，但仔細追查，發現該名學生前一天晚上就已經確診，等到指揮中心宣布後，形同防疫空窗期，白天照常上課的師生，暴露在感染風險環境。該不該公布確診者足跡話題又再次掀起討論。《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台師大吳正己校長說明緊急因應與後續作為。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市酒店公關驚傳確診新冠肺炎，指揮中心9日宣布，即日起酒店、舞廳全面停止營業。對此，北市副市長黃珊珊晚間就率警察局、消防局、衛生局及商業處，聯合稽查列管的酒店酒吧及舞廳業共74間場所，共69間停業；商業處表示，其中5間已改經營按摩、健身房。此外，新北、桃園、嘉義、台南的酒店也都配合政府停業。



隱匿武漢旅遊史，還到金芭黎找舞小姐狂歡的高雄市左營區台商，住在負壓病房78天依然難過「三採陰」關卡，張上淳9日出席指揮中心記者會，指出該個案PCR反應病毒量非常低，但無法證實是否還具傳染力，也強調「很少有呼吸道病毒會維持這麼長時間」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。