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如果政府被迫「發放現金」　鄭運鵬：我OK，一家四口都不領

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▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，經濟部日前宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，國民黨立法院黨團則呼籲，政府紓困2.0方案應直接對民眾發放現金。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬8日表示，如果最後迫於民意，行政院接受無條件發放現金，自己將響應「我OK，我不領」。

新冠肺炎疫情延燒，內需型產業成為重災區，經濟部長沈榮津6日表示，經濟部將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關，依據內部估算，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。

對於不斷有聲浪要求政府直接發放現金，鄭運鵬8日也在臉書上表示，從新冠肺炎疫情爆發開始，他就一再強調，指揮中心一直是在扮黑臉中被支持的，這是國人對於民主法治觀念的進步，但是這一波被要求「發現金」的壓力，也有民進黨立委跟著喊了，所以讓他不曉得行政院撐不撐得住，因為這要考驗國人「給我錢，我不要」的抗性，根本是違反人性

鄭運鵬強調，如果最後迫於民意，行政院接受無條件發放現金，他將響應「我OK，我不領」，「鄭運鵬目前還過得去，一家四口都不領。」

鄭運鵬表示，自己雖然不是經濟學家，但政府所有的補貼補償紓困政策，都是用納稅人的錢，身為立法委員，本來就要節制政府灑錢做人情，「我不是盲目加碼型做人情那一型的立委」。

鄭運鵬說，對於個人紓困，還是要在「生活出現經濟困境」的前提下，每個人有這樣的困境，失業救濟、地方政府和其他社會救濟都還支持得過去，目前絕對還不到必須全面發錢的地步。

鄭運鵬認為，對於國人的全面補貼，前提也是要「形成滾動加成消費的正向循環」，酷碰劵可能不完美，可以再調整，但是絕對比直接無條件發現金好。他指出，目前直接給現金，以台灣人世界第一的高儲蓄率，拿錢丟到水裡的機會很大，台灣的銀行爛頭寸世界多，不缺存款。

鄭運鵬強調，政府防疫因為超前部署，換到的是「延後衰退」，也就是讓政府對於產業經濟爭取到一些緩衝的時間，去執行再延後衰退、和勞工企業一起撐過去的政策作為，錢要留在萬一的時候使用，這樣才對得起納稅人。

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