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密切觀察武漢解封！陸委會重申維持註記　持續溝通台人接返

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對湖北武漢4月8日零時起解封，如何接返滯留台灣人備受討論。陸委會8日表示，仍會對滯留湖北民眾維持「註記管制」，目的在於防控風險，我方也會密切觀察武漢解除封城的實際情況，並持續與陸方溝通滯留人員返台事宜。

陸委會還強調，政府持續秉持防疫優先及弱勢優先等原則，穩健處理滯留民眾接返事宜「對於陸方一再藉機抹黑、汙衊我政府的作法，我方也為了確保接返任務的順利執行，一再低調處理，不淪於政治口水。」表示為了守護台灣，堅守疫情防線，政府仍會為所當為，也呼籲全體國人及在湖北的滯留民眾，能共同支持及配合政府防疫。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢解除封城。（圖／路透社）

對於後續相應的安排，以及防控要求，陸委會坦言，武漢雖於今日宣布解除離開武漢通道的管控措施，惟亦同時宣布將強化小區管控，嚴格進出人員管理；此外，陸方其他省市仍對武漢人入城要求須接受核酸檢測，甚至北京與深圳等地還要求檢測兩次，「以上相關訊息，在在顯示武漢當地疫情狀況，仍需密切觀察。」

因此，陸委會說，政府目前對於滯留在湖北的民眾仍維持註記，目的在於控管風險，使滯留的民眾於返台過程及返台後，能做好相關防檢疫安排，保障這些民眾的健康與平安，也同時避免國人擔憂疫情擴散而惶恐，以兼顧滯留湖北民眾及全體國人的健康與平安，請外界勿做負面解讀。

對於先前的接返任務，陸委會說明，之前政府已有2月3日及3月10日兩批次武漢專機，也有3月29日及30日華航指定班機執行經驗；未來，無論是採取何種方式接返滯留湖北的民眾，仍需由兩岸雙方溝通達成共識。

陸委會強調，「我方會在過去的執行經驗及基礎上，持續與對岸溝通，俟雙方溝通商定後即得進行後續安排。」

▲武漢台商專機返台，東方航空班機進入機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲兩岸先前曾協商讓台灣民眾自武漢包機返台，圖為東方航空班機進入機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，在武漢解封後，大陸官媒《新華社》即發文轉述湖北省台辦說法，指稱係因民進黨的阻撓拖延，才導致大批台灣人有家難回，還透過註記管制讓他們在地方解除通道管制後，無法自行返家。文章強調，湖北已對人員出入採取憑藉湖北健康碼「綠碼」安全有序流動，也會為完成病毒核酸檢測的台灣人，開立健康證明。

對此，陸委會也在聲明中，特別引述湖北疫情防控單位說法，對於武漢解封「要保持突發公共衛生事件一級應急回應不變、交通管控解除不等於防控措施解除、打開城門不等於打開家門。」陸委會認為，對於武漢市疫情仍需審慎因應。

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