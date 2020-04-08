民進黨5月黨職選舉撞疫情　卓榮泰：擬「空曠場地搭帳篷」投票





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全國黨代表及各地方黨部主委選舉預計4月13日至17日領表登記，5月24日進行投票。由於新冠肺炎疫情持續升溫，讓這次的黨職選舉碰到租借場地的困難，民進黨主席卓榮泰8日受訪時表示，目前還是如期規劃，預計以「空曠場地搭帳篷」方式克服場地限制。

卓榮泰表示，現在還是如期規劃，包含在台北部分，現在預計要採行空曠地區搭帳篷的方式進行，這樣對大家安全顧慮比較周到，也鼓勵地方黨部往這個方向努力，克服場地租借，時間希望如期進行，四月底、五月初會進行最終調整。

針對地方黨部反映困難部分，卓榮泰說，目前比較選舉開始進入到登記等等作業，還沒有接收到很具體困難，目前就視著重疫情管控，所有黨部會共同面對問題、一起解決。

另外，針對民進黨新北市議員王淑慧被控詐領助理費，新北地檢署昨日凌晨複訊後向法院聲請羈押禁見一事。卓榮泰回應，目前已經已經進入司法程序，希望司法能夠盡速啟動，對當事人有兩個要求，第一，如果能針對案件說明清楚，由司法澄清清白最好，否則應該誠實面對、勇敢負責，黨中央廉政委員會啟動討論程序，看是否立案處理。原則上尊重司法，同時啟動廉政委員會，雙向處理。