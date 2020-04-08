雲端最前線／「賞櫻直擊」日本緊急狀態爆逃離潮？

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日本7日針對7都縣府宣布緊急狀態後，旅居日本台灣人表示，當地不少超市已經開始搶購物資，衛生紙、米等重要民生用品幾乎賣完。但由於日本沒有封城、也沒有罰則，多數日本人作息如同以往，公園等地依舊很多人，對疫情會帶來什麼影響？賞櫻景點會湧現人潮？還是冷寂一片？節目中連線日本現況。《雲端最前線》8日邀請台大醫院兒童感染科醫師李秉穎、作家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

全球第一個因新冠肺炎（COVID-19）疫情封城的中國武漢市，8日零時起解封，結束長達76天的封城。中國國家衛生健康委員會稱，武漢過去兩週僅新增2例，疫情已受到控制，民眾可以憑健康證明「綠碼」自由出入，但滯留當地的四百多名台灣人因為「註記管制」，仍需以包機模式返台，但更多人擔心的是，還有多少無症狀患者也跟著解封走了出來。

罷韓行動一直處於被打狀態的韓國瑜，終於主動出擊，8日委任前高市新聞局長王淺秋陪同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票，指出罷免案在韓就任市長未滿1年就開始連署，偷跑情況已違反《選罷法》。但罷韓方則反諷，第一階段不提訴訟，現在才提，顯然當時不當一回事，現在才知道怕，雙方隔空交火。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。